Motorola RAZR fa il bis: ci sarà anche una versione Lite

Di recente Motorola ha lanciato sul mercato il suo ultimo top di gamma: il nuovo Edge 40 Pro ha convinto, complici le specifiche stellari al giusto prezzo. E ora l'azienda si prepara a lanciare anche un ennesimo capitolo pieghevole, ma potrebbe non essere solo: OnLeaks svela le prime immagini render di Motorola RAZR Lite, versione “economica” del foldable.

Motorola RAZR Lite mostrato da OnLeaks: ecco i primi dettagli sul pieghevole economico

Ovviamente parliamo di variante economica per via della dicitura Lite e delle evidenti differenze rispetto al modello principale, ma per il momento non ci sono indiscrezioni riguardanti il prezzo di vendita. La compagnia asiatica lancerà Motorola RAZR+ 2023 come pieghevole di punta; questo sarebbe accompagnato anche da Motorola RAZR Lite (oppure semplicemente RAZR 2023).

La versione Plus sarà caratterizzata da un pannello esterno di grandi dimensioni, utile non solo per visualizzare le notifiche ma anche per interagire con il terminale. La variante Lite adotterà, invece, un pannello esterno più semplice e contenuto, accompagnato da una Dual Camera principale.

Ritroveremo il design a conchiglia mentre lo schermo interno è dotato di un punch hole per la selfie camera. Le specifiche non sono state svelate, anzi ci sono ancora vari dubbi.

Il nome commerciale non è confermato e non è dato di sapere quale sceglierà Motorola alla fine (forse RAZR Lite o solo RAZR 2023). Inoltre viene specificato che il design potrebbe cambiare leggermente rispetto a quanto visto nelle immagini: i render, infatti, si basato su un'unità prototipale.

Ricordiamo che il lancio di RAZR+ 2023 è atteso per il mese di giugno: ci sarà anche questa presunta variante Lite “economica”? Infine segnaliamo che in alcuni mercati il pieghevole top potrebbe arrivare come RAZR 40 Ultra.

