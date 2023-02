Moto RAZR 2023: il flip phone next-gen ha una data di lancio

Sin dal primo modello presentato nel 2019, Motorola ha puntato a flip phone senza compromessi per lo schermo esterno, e così sarà anche per Moto RAZR 2023. Prima ancora dell'ultimo OPPO Find N2 Flip, lo scorso RAZR 2022 ha sottolineato l'importanza che l'ampiezza dello schermo esterno ha per un pieghevole a conchiglia; più è ampio e funzionale, meno c'è la necessità di aprire lo smartphone per interagirci, allungando la longevità dello schermo pieghevole interno. E dopo averne visto le prime immagini, adesso abbiamo anche una data di lancio per il prossimo capitolo targato Motorola.

Motorola prepara il lancio del prossimo flip phone Moto RAZR 2023

A far trapelare l'informazione su Twitter è di nuovo il leaker Evan Blass, facendoci scoprire che la data di presentazione di Moto RAZR 2023 sarebbe fissata per l'1 giugno. Se così fosse, Motorola avrebbe deciso di cambiare i piani, visto che finora aveva presentati i suoi pieghevoli RAZR nel periodo di settembre/ottobre. E il motivo potrebbe chiamarsi Galaxy Z Fold 5: se tutto va come previsto, il futuro flip phone Samsung arriverà ad agosto, e giocare d'anticipo porrebbe RAZR 2023 come diretto rivale di Samsung. Sembra proprio che sarà una sfida a tutto schermo, visto che anche Galaxy Z Flip 5 dovrebbe avere uno schermo esterno più grande che mai, anche più di Find N2 Flip.

