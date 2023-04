Wear OS 3 “confermato” su questi TicWatch: ecco quando arriverà

La nuova versione del sistema operativo per wearable targato Google è in circolazione già da un po' di tempo ma finora nessun modello di Mobvoi ha ricevuto il tanto atteso update. Secondo le ultime novità (diciamo, quasi ufficiali), l'aggiornamento a Wear OS 3 per alcuni TicWatch sarebbe in programma nel corso del 2023: ecco quali saranno i modelli interessati e il periodo di rilascio.

TicWatch Pro 3 Ultra (e non solo) si prepara a ricevere l'aggiornamento a Wear OS 3

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

La conferma in merito al rilascio dell'aggiornamento arriva direttamente dal gruppo Facebook ufficiale di Mobvoi: stando a quanto riportato dall'assistenza, l'azienda avrebbe in programma l'update nel corso dei prossimi mesi. Gli smartwatch confermati, che quindi riceveranno con certezza Wear OS 3, sono TicWatch Pro 3 Ultra e TicWatch E3.

L'aggiornamento arriverà nel corso del terzo trimestre del 2023, quindi tra luglio e settembre. Se siete in possesso di un TicWatch Pro 3 GPS potreste chiedervi perché non è presente nell'elenco: purtroppo non ci sono dettagli né certezze e non è dato di sapere se il dispositivo sarà incluso o meno nella lista.

Comunque è bene – in questo caso – fasciarsi la testa prima del previsto: infatti Mobvoi ha già rilasciato simili dichiarazioni in passato (addirittura più di un anno fa). Di conseguenza è bene prendere quanto letto finora con le dovute precauzioni.

In merio alle prossime mosse della casa cinese, ricordiamo che è previsto il debutto di TicWatch Pro 5 (con Snapdragon W5 e Wear OS 3 nativo). Tuttavia al momento mancano i dettagli sull'uscita, anche se il dispositivo è stato già confermato dall'azienda.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il