Xiaomi presenta Master Series 86″: una smart TV Mini LED senza compromessi

Xiaomi ha svelato ufficialmente la nuova Smart TV Master Series 86″ in occasione dell'evento di lancio del nuovo smartphone di punta 13 Ultra. Questa nuova TV intelligente offre una qualità dell'immagine “meticolosamente rifinita” con un enorme schermo da 86″ che farà la felicità di tutti gli amanti del cinema.

Qualità dell'immagine migliorata e Mini LED: ecco la Smart TV Xiaomi del futuro

Xiaomi Master Series 86″ offre un pannello QD-Mini LED per garantire una qualità dell'immagine superiore anche grazie al nuovo motore sviluppato internamente che permette di sfruttare un algoritmo per ricostruire le immagini in bassa definizione e fornire una color accuracy di livello profesisionale.

La nuova funzione “multi-screen color consistency“, inolte, permette di calibrare i colori dei display dei vari dispositivi Xiaomi di cui si è in possesso, per garantire una consistenza delle immagini su tutti gli schermi quando viene effettuato il mirroring, che siano essi TV, smartphone o tablet.

Attualmente non sono disponibili informazioni sulla risoluzione della Smart TV che potrebbe avere un pannello 4K oppure più verosimilmente 8K (vista la grandezza dello schermo). Xiaomi non ha comunicato neanche la dotazione di porte e la connettività, mentre restano avvolti nel mistero anche prezzo e data di uscita.

Le smart TV di Xiaomi sono, lentamente, approdate anche in occidente: non è escluso, quindi, che dopo la commercializzazione in Cina questo prodotto possa arrivare (con qualche mese di ritardo) anche sui mercati internazionali.

