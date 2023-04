Honor 90 Pro in arrivo ma i primi dettagli non entusiasmano

La compagnia cinese ha lanciato il suo ultimo top di gamma di recente, mentre il pieghevole Magic Vs è in dirittura d'arrivo in vari pari paesi d'Europa. Nel frattempo l'azienda si prepara al debutto della serie Honor 90 ed ora arrivano i primi dettagli sulle specifiche del modello Pro: peccato che il dispositivo non sia per nulla entusiasmante, almeno a priva vista.

Honor 90 Pro svelato: ecco i primi dettagli sulle specifiche tecniche

Il design della serie Honor 90 è ancora sconosciuto e non è dato di sapere se verrà mantenuto il look stiloso della gamma 80, oppure se ci saranno degli stravolgimenti. Probabilmente sarà il design a cambiare, dato che il primo impatto con le presunte specifiche tecniche di Honor 90 Pro non è dei migliori.

Le indiscrezioni arrivano da DigitalChatStation e lo stesso insider sostiene che le varie specifiche non solo cambiante di molto rispetto all'attuale Honor 80 Pro.

Secondo quanto riportato, il nuovo modello Pro sarà equipaggiato con un display con bordi curvi e risoluzione 1.5K, presumibilmente ancora una volta da 6,78″. Ritroveremo un punch hole a pillola, con una doppia selfie camera.

Nessuna novità nemmeno sul fronte del chipset: stando al leaker avremo ancora una volta lo Snapdragon 8+ Gen 1. Il comparto fotografico farebbe affidamento su una versione personalizzata da 160 MP del sensore Samsung S5KHP3 (ISOCELL HP3).

L'insider non si sofferma su eventuali novità (e sostiene che sarà inferiore a Reno 10 Pro+) ma per questo abbiamo delle voci precedenti. La serie Honor 90 dovrebbe dare il benvenuto alla stabilizzazione ottica OIS e ci sarebbero delle migliorie anche per quanto riguarda gli speaker stereo. La nuova gamma dovrebbe essere lanciata verso fine maggio, ma al momento manca ancora una conferma ufficiale.

