Honor 90 in lavorazione: il focus sarà la fotocamera

Dopo essersi separata da Huawei, Honor ha proseguito il suo cammino aumentando gli investimento nel mondo degli smartphone, come dimostrerà la serie Honor 90. Ci stiamo avvicinando a grandi passi al MWC 2023 di Barcellona, fiera catalana dove assisteremo al lancio di serie Magic 5 e Magic Vs Global. Ma altrettanto importante per il suo catalogo sarà la cosiddetta serie Number, che recentemente ha dato vita ai vari modelli serie serie 80.

La fotocamera sarà il pezzo forte di Honor 90: ecco quali saranno le migliorie

Honor 80 Pro

Grazie alle prime indiscrezioni messe in giro sul social cinese Weibo, ci viene fatto presente il modo in cui Honor vuole migliorare il comparto multimediale dei prossimi smartphone. La serie Honor 90 darà il benvenuto al sempre apprezzato sistema di stabilizzazione ottica OIS, che è invece assente sui modelli di attuale generazione. Con Honor 80 Pro è stata introdotta la prima fotocamera da 160 MP mai vista su uno smartphone, cioè una versione croppata del Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP. Inoltre, si menziona la presenza di speaker stereo che per l'occasione potrebbero venire migliorati.

Il lancio della serie Honor 90 è prevista per fine maggio, anche se per il lancio Global potrebbe essere necessario attendere l'estate 2023.

