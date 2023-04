Altro che S24 Ultra: Google Pixel 8 Pro avrà il sensore migliore

Abbiamo già discusso di come iPhone 15 Pro Max potrebbe superare Samsung Galaxy S24 Ultra in termini fotografici, e pare che lo stesso potrebbe accadere con Google Pixel 8 e 8 Pro. Da quando ha iniziato ad affidarsi alle soluzione proprietarie Tensor sviluppate in collaborazione con Samsung, gli smartphone Google sono passati dai sensori fotografici Sony a quelli ISOCELL. Sia la serie 6 che la serie 7 hanno il Samsung GN1 da 50 MP, e con la prossima serie 8 potrebbe avvenire un'evoluzione attesa da molti.

Dopo iPhone 15 Pro Max, anche Google Pixel 8 Pro avrà un sensore “migliore” di S24 Ultra

Sulla base di quanto fatto trapelare dal leaker Ice Universe, Google Pixel 8 Pro sarebbe dotato di Samsung GN2, il più ampio sensore ISOCELL disponibile che permise nel 2021 a Xiaomi 11 Ultra e Honor Magic 4 Ultimate di ottenere le primissime posizioni su DxOMark. È un sensore sempre da 50 MP ma più grosso del GN1: misura 1/1,12″ e ha pixel da 1,4 µm che in Pixel Binning diventano 2,8 µm; non è chiaro se sarà così anche per il modello base, che finora ha sempre avuto lo stesso sensore di quello Pro.

Pixel 8 Pro may also use Samsung GN2 1/1.12 " — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Se così fosse, Google Pixel 8 Pro avrebbe un sensore più ampio sia di iPhone 15 Pro Max che di Samsung Galaxy S24 Ultra, rispettivamente da 1/1,14″ e 1/1,3″ e con Pixel Binning a 2,72 µm e 2,56 µm, oltre che più avanzato di Pixel 7 Pro da 1/3,1″ con Pixel Binning a 2,4 µm. E considerata l'attenzione che Google è solita riservare al comparto software della sua fotocamera, si prospettano faville con la serie Pixel 8: si parla di migliorie per modalità notturna, HDR e registrazione video, e per la prima volta un sensore LiDAR, il tutto permesso dal nuovo SoC Tensor G3.

