Google Pixel 8 Pro: scatti notturni migliorati grazie ad una nuova funzione esclusiva

Con l'avvicinarsi del Google I/O di maggio continuano ad emergere online nuovi dettagli su quelle che potrebbero essere le novità di Pixel 8 Pro, il flagship che andrà probabilmente a monopolizzare l'attenzione verso le fine del 2023. Nonostante la nuova serie Pixel 8 non verrà presentata all'evento di maggio, in rete sono emersi in queste ore alcuni dettagli sulle possibilità del comparto fotografico.

Foto notturne migliori grazie all'unione di più fotocamere con Google Pixel 8 Pro

Night Sight

Grazie ad un aggiornamento dell'app Fotocamera di Google, in queste ore, sono venute alla luce alcune nuove funzioni che potrebbero arrivare in esclusiva sul modello Pro della serie Pixel 8. In particolare, nel codice dell'APK del nuovo aggiornamento si trovano diversi riferimenti a “Multi-camera Super Res Zoom“, “Hawk” e “FusionZoom“.

Il cambiamento dedicato a Google Pixel 8 Pro potrebbe riguardare, quindi, la possibilità di utilizzare l'unione di più scatti contemporaneamente per una resa migliore anche nelle foto notturne con Night Sight. Attualmente, Google Pixel 7 Pro sfrutta questa funzione per arricchire di dettagli le foto scattate con lo zoom, ma il prossimo flagship potrebbe utilizzare la stessa tecnologia per delle foto in notturna con una maggiore nitidezza.

Google sembra essere molto affezionata a questa funzione: il Night Sight infatti viene progressivamente aggiornato con nuove peculiarità e miglioramenti fin dal rilascio sul mercato di Pixel 3. Non è escluso, quindi, che quanto trovato nel codice sorgente dell'app possa davvero trasformarsi in una funzione esclusiva di Google Pixel 8 Pro.

