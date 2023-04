iPhone 15 Pro Max: il sensore fotografico sarà migliore di S24 Ultra

C'era un tempo in cui la fotocamera dei top Samsung era migliore di quelli Apple, grazie allo sfoggio hardware che la compagnia sud coreana faceva sui suoi flagship. Ma da qualche anno a questa parte, se si parla di fotocamere il divario tecnologico fra le due compagnie si è ridotto e preferire iPhone o Galaxy è quasi soltanto questione di gusto. Lo conferma il leaker Ice Universe, che rivela come dovrebbe migliorare il sensore fotografico di iPhone 15 Pro Max.

Apple userà un sensore più ampio di Samsung sul prossimo iPhone 15 Pro Max

Partiamo dal 2019, quando tutti i modelli delle serie Samsung Galaxy S10 e iPhone 11 avevano gli stessi sensori: da un lato il Samsung SAK2L4. dall'altro il Sony IMX503, in entrambi i casi erano sensori da 12 MP con dimensioni di 1/2,55″ e pixel da 1,4 µm. Il primo cambiamento arriva nel 2020, quando i più pregiati Pro Max e Ultra vantarono un sensore più avanzati dei modelli più economici. Da un lato iPhone 12 Pro Max, che portò avanti la linea dei 12 MP con il Sony IMX603 da 1/1,78″ e pixel da 1,7 µm; dall'altro S20 Ultra, che passò all'ISOCELL HM3, sensore da 1/1,33″ e con pixel da 0,8 µm ma che essendo a 108 MP poté vantare la tecnica del Pixel Binning con cui arrivare a simulare pixel da 2,4 µm.

Dal 2020 al 2022, cioè da S20 Ultra S22 Ultra, Samsung ha mantenuto lo stesso sensore, mentre invece Apple ha progressivamente adottato sensori più avanzati; prima nel 2021 con iPhone 13 Pro Max dotato del Sony IMX703 da 1/1,63″ e pixel da 1,9 µm e soprattutto con iPhone 14 Pro Max, che con il Sony IMX803 è passato da 12 a 48 MP abbracciando così il Pixel Binning, per un sensore da 1/1,28″ con pixel da 1,22 µm ma potendo simularli a 2,44 µm, superando le specifiche del sensore di S22 Ultra.

Arriviamo così al 2023, con un S23 Ultra che ha abbandonato i 108 MP per salire ai 200 MP dell'ISOCELL HP2, un sensore da 1/1,3″ con pixel ancora più piccoli (0,6 µm) ma con un Pixel Binning evoluto in grado di toccare i 2,56 µm. Tuttavia, Apple si starebbe avvicinando ancora di più al traguardo del sensore a 1″, sdoganato dai camera phone Xiaomi, OPPO e vivo. Si vocifera che iPhone 15 Pro Max avrebbe un inedito Sony IMX903 nuovamente da 48 MP ma con dimensioni di 1/1,14″ e con pixel da 1,36 µm che in Pixel Binning arriverebbero a 2,72 µm. Avere un sensore più ampio (giustificando le dimensioni in aumento) farà sì che la sua fotocamera acquisisca più luce, a favore della modalità Notturna, oltre a restituire foto Ritratto dal bokeh più accentuato. Sappiamo che Galaxy S24 Ultra dovrebbe avere lo stesso sensore principale di S23 Ultra (le novità saranno nel teleobiettivo), e questo aumenterebbe il gap fra Samsung ed Apple, seppur ricordando che questi parametri aiutano a migliorare le foto ma non sono tutto.

