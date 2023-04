Xiaomi 14 Pro: prime conferme, avrà un design più azzardato

È ancora presto per disquisire concretamente di Xiaomi 14 Pro, d'altronde stiamo ancora aspettando che Xiaomi 13 Ultra faccia il suo debutto al grande pubblico occidentale. Ma differentemente da quanto si potrebbe pensare, fra le prime indiscrezioni non ci sono le parole del leaker di turno bensì di Wei Xu, che assieme a Shengyu Gong e Mingfei Chen rappresenta il team di design che si occupa della realizzazione degli smartphone Xiaomi e di cui Wei è il direttore.

Il designer di Xiaomi parla di cosa aspettarsi dal look del futuro Xiaomi 14 Pro

Incalzato dalle domande degli utenti su Weibo, curiosi di scoprire come cambieranno le fattezze di Xiaomi 14 Pro, Wei Xu non si è sottratto e ha invece rivelato dettagli piuttosto interessanti. Considerato che il top di gamma principale viene presentato da Xiaomi a fine anno, ci separano ancora 8 mesi dal suo esordio, ma dietro le quinte si sta già lavorando alla sua realizzazione. E si sa, quando il prodotto è quello di punta, è importante che l'estetica sia significativa, sia in termini visivi che funzionali. Sotto questo punto di vista, Xiaomi 11 Ultra è stato emblematico: da molti criticato, da altrettanti amato, aveva un modulo fotografico piuttosto ingombrante ma con quel second display che lo rendeva a tutti gli effetti unico. Per non parlare della scocca in ceramica, materiale sempre molto apprezzato per la sua coriaceità a graffi e usura (seppur tenda a trattenere molto le impronte).

Si è poi passati a Xiaomi 12 e 13, due serie dal look più pulito e apprezzabile un po' da tutti, ma perdendo quella sensazione di unicità che in parte è stata ripresa dai modelli Ultra, seppur con un'impronta molto fotografica. Ed è proprio questa la domanda che gli utenti hanno posto a Wei Xu: alla domanda “potrebbe 14 Pro portare avanti l'apparenza di 11 Ultra?” la risposta è stata “sì, e sarà più incredibile di 11 Ultra“.

Ora, se questo significherà che Xiaomi 14 Pro riporterà in auge il second display di qualche generazione fa è difficile dirlo, perché Wei Xu potrebbe solamente riferirsi alle forme di 11 Ultra e non a quel piccolo schermo. Sicuramente Xiaomi 14 Ultra sarà nuovamente incentrato alla fotografia, e questo significa che il modulo fotografico occuperà una porzione piuttosto cospicua del posteriore e lo spazio per un display del genere potrebbe non esserci. Ma è anche vero che stiamo parlando del modello Pro, che ha un'estetica abbastanza differente dall'Ultra e su cui Xiaomi potrebbe azzardare maggiormente, anche in virtù della tendenza dei brand cinesi di cambiare look anche in maniera radicale. Certo è che sbilanciarsi così tanto e così presto è sicuramente un aspetto da tenere di conto per i leak che verranno nei prossimi mesi.

