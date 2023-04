iPhone 15 Pro trapela in rete: cornice in titanio e USB-C

In questi giorni sono apparse in rete le prime immagini render di iPhone 15 Pro, il nuovo smartphone flagship di Apple che potrebbe arrivare sul mercato il prossimo mese di settembre. Il design potrebbe rimanere invariato alla radice, ma apportare diverse migliore come dei bordi sottilissimi per lo schermo ed una inedita cornice in titanio.

Primo sguardo ufficioso al design di iPhone 15: bordi sottilissimi e tripla fotocamera

I rumor indicano iPhone 15 Pro come un major update per la serie: la più grande novità è rappresentata della struttura in titanio con bordi molto più curvi rispetto all'attuale design. Aggiornamento anche per il comparto fotografico che diventerà ancora più grande: la protuberanza infatti potrebbe essere addirittura il doppio più grande di quella di iPhone 14 Pro.

Grazie all'Unione Europea, sul nuovo iPhone 15 Pro vedremo finalmente l'introduzione della porta USB-C (seppur limitata) che presto diventerà uno standard obbligatorio per tutti i dispositivi elettronici. Novità anche per i pulsanti fisici, che diventeranno aptici invece che meccanici. Lo schermo, invece, offrirà bordi sottilissimi: solamente 1.55 millimetri.

Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere di 70.46 x 146.47 x 8.24 millimetri, leggermente più piccolo delle attuali dimensioni di iPhone 14 Pro (71.45 x 147.46 x 7.84 millimetri). La presentazione di iPhone 15 e iPhone 15 Pro è attesa nel mese di settembre, con la commercializzazione che dovrebbe avvenire soltanto a poche settimane di distanza.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il