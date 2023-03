Samsung prepara i nuovi chip a 4 nm: Tensor G3 di Google si avvicina

Samsung prova a recuperare clienti lanciando una nuova produzione di massa per la generazione 2.3 dei chip a 4 nm, stando alla informazioni riportate da un noto magazine koreano. Google potrebbe essere particolarmente interessata a questa nuova produzione, in particolar modo per i Tensor G3 che andranno ad alimentare la nuova serie Pixel 8.

Efficienza e performance: la produzione di massa a 4 nm di Samsung sta per iniziare

Nonostante i primi rumor facessero pensare ad un processo di produzione a 3 nm, il chipset Tensor G3 di Google potrebbe rimanere un altro anno con il processo a 4 nm, visto il lancio della nuova produzione di massa di Samsung e gli ottimi rapporti tra le due compagnie tech. Proprio come Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, anche il nuovo Tensor di Google potrebbe essere a 4 nm.

Le informazioni riportate da Business Korea indicano come inizio della produzione di massa la prima metà del 2023: entro giugno, quindi, Samsung inizierà la costruzione dei nuovi chip che con tutta probabilità andranno ad alimentare le serie Pixel 8 di Google. Sembra difficile, al momento, che Samsung guadagni nuovamente il favore di Qualcomm e MediaTek, che rimarranno ben saldi alla produzione di TSMC.

Negli ultimi tempi il rendimento nella produzione di Samsung è aumentato del 60%, garantendo una buona riuscita dei chipset a 4nm con sprechi limitati rispetto al passato. Gli standard, tuttavia, potrebbero essere ancora bassi: TSMC infatti garantisce un tasso di successo fino all'80%.

