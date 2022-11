Google Pixel 8: il Tensor G3 potrebbe essere prodotto da Samsung

Secondo un nuovo report proveniente da Roland Quandt, Google avrebbe affidato la produzione dei chipset Tensor G3 a Samsung, delineando il futuro della serie Pixel con i nuovi modelli “Husky” e “Shiba“. Al via le prime indiscrezioni sui futuri Google Pixel 8 e 8 Pro!

“Husky” e “Shiba” potrebbero essere i nuovi Google Pixel 8 con Tensor G3

Google sembrerebbe in procinto di lanciare il suo primo smartphone foldable, ma contemporaneamente i lavori sarebbero iniziati anche sulla nuova generazione di Pixel.

I due smartphone che andranno a comporre quella che potrebbe essere la lineup di Pixel 8 attualmente porterebbero il nome di “Husky” e “Shiba“, riprendendo le note razze di amici a quattro zampe.

Sempre secondo Roland Quandt (ricordiamo, uno degli insider più affidabili sulla piazza) i nuovi smartphone potrebbero essere alimentati da “Zuma“, il nuovo chipset Tensor G3 che per l'occasione potrebbe essere realizzato da Samsung con il processo di fabbricazione a 3 nm.

Precisamente si parla di una presunta versione personalizzata del tanto chiacchierato Exynos 2300: il destino del nuovo processore Samsung è ancora incerto per quanto riguarda la serie Galaxy S23, tuttavia potrebbe trovare spazio a bordo dei prossimi Pixel (almeno in un'incarnazione realizzata apposta per Google).

Quello che sappiamo, al momento, di questo nuovo chip è che Google non sembrerebbe intenzionata a cambiare modem, andando ad utilizzare lo stesso 5G G5300 sviluppato per Tensor G2.

Tensor G3 sarà accompagnato, come si evince dal report, da ben 12 GB di RAM, posizionando in questo modo la linea Pixel nuovamente in una fascia di prezzo molto alta. A proposito di Shiba ed Husky, Roland Quandt parla di schermi da 2268 x 1080 pixel e da 2822 x 1344 pixel.

Ovviamente, finché non ci saranno comunicazioni ufficiali, queste sono da considerare come pure speculazioni. I due nome in codice, infatti, potrebbero anche solo riferirsi a dispositivi di test interni di Google e non effettivamente alla serie Pixel 8.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il