Google Pixel Fold nel 2023? Un leak svela la finestra di lancio

Dopo l'evento di presentazione dei nuovi Pixel 7, tutta l'attenzione adesso è ovviamente rivolta sul grande assente di giornata: il Google Pixel Fold. Quando arriverà sul mercato il primo smartphone pieghevole made in Mountain View? Un analista potrebbe aver svelato la finestra di lancio!

Google Pixel Fold arriva nel 2023? Possibile, secondo un analista

Dopo aver visto spuntare in rete quello che potrebbe essere il blocco fotocamera di Google Pixel Fold, il celebre analista Ross Young ha svelato su Twitter che, secondo le informazioni da lui raccolte, il foldable di Google non sarebbe affatto cancellato (come alcuni potrebbero aver pensato) ma anzi, sarebbe in arrivo proprio nei primi mesi del 2023.

Young ha indicato come probabile finestra di lancio di Google Pixel Fold il Q1 2023, periodo dell'anno che va da gennaio a marzo.

Q1 — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

L'alone di mistero continuerà ad aleggiare sul Pixel Fold di Google ancora per qualche mese quindi. Il nuovo dispositivo era atteso da molti come la one more thing all'evento di presentazione di Pixel 7 ma purtroppo pare che dovremo pazientare ancora qualche mese.

Attendete anche voi il Google Pixel Fold, oppure i dispositivi pieghevoli non hanno ancora fatto breccia nel vostro cuore? Scrivetecelo nei commenti!

