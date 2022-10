Rivelati i primi leak su TCL 40 R: design, specifiche e fotocamere

Arrivano i primi leak sul prossimo smartphone TCL 40 R prima ancora di rivelare la data di lancio. Notch a goccia, tripla fotocamera e sensore per impronte digitali, queste sono solo alcune delle informazioni trapelate, in grado di fornirci già una possibile panoramica dell’intero prodotto. Vediamola insieme e andiamo a conoscere meglio questo mid-range.

TCL 40 R, tutte le indiscrezioni prima della data del lancio

Le novità riguardo il nuovo TCL 40 R riescono a delineare più o meno l’intero smartphone: per prima cosa, riguardo il design, il telefono (disponibile in nero o viola) presenterebbe una tacca a goccia; i tasti del volume e dell’accensione, insieme al sensore per le impronte digitali, sono posti sul lato destro. Il prodotto sarebbe grande 164.46 x 75.4 x 8.99 mm e peserebbe 192 grammi.

Passando alle specifiche, TCL 40 R avrebbe un display da 6.6″ Full HD+ con una frequenza d'aggiornamento a 90 Hz. Dovrebbe essere provvisto del chipset MediaTek Dimensity 700 insieme a 4 GB di RAM e una memoria da 64 GB o 128 GB (espandibile tramite microSD). È probabile che sia dotato del sistema operativo Android 12 e di una batteria da 5.000 mAh.

Spostandoci sulle ottiche, lo smartphone sarebbe provvisto di una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 MP, uno per la profondità e una lente macro (entrambi da 2 MP). Riguardo invece la selfie camera, si vocifera di un modulo 8 MP.

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di indiscrezioni ancora in cerca di conferma. A questo punto, non ci resta che aspettare la data di lancio per saperne di più.

