Con Pixel 7 e 7 Pro si aggiorna l’app Recorder: tutte le novità

Continuano le novità in casa Google con nuovi aggiornamenti. In questo caso stiamo parlando dell’app Recorder, presente negli smartphone Pixel, che ha ricevuto un update con Android 13 QPR1 Beta. Proprio i nuovi modelli Pixel 7 e 7 Pro verranno lanciati con Recorder 4.0: l’applicazione dedicata alle registrazioni audio che si presenta in una nuova veste.

Pixel Recorder 4.0, ora si può finalmente modificare la velocità delle registrazioni audio

Recorder 4.0, con il nuovo aggiornamento, offre la possibilità di poter modificare la velocità di riproduzione di un audio. Andando quindi su una riproduzione salvata, è possibile aprire il menù e selezionare la voce “Velocità di riproduzione”: le opzioni disponibili sono 0,5x, 1,0x, 1,5x, 2.0x e 3.0x.

L’app si espande anche sul fronte linguistico: verranno infatti inserite, tra le lingue supportate per la trascrizione, l’inglese (India), spagnolo (Stati Uniti) e francese (Canada). Queste si aggiungono alle già presenti inglese (Stati Uniti), inglese britannico, inglese (Singapore), inglese (Irlanda), inglese (Australia), giapponese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.

Queste però non sembrano essere le uniche novità: secondo Google “arriverà presto” la possibilità di distinguere più persone diverse che stanno parlando, attraverso l’opzione “Etichette degli altoparlanti”. Si tratta di trascrivere le parole di tutti gli oratori tenendole separate (e non in un unico blocco, come avviene ora). L’aggiornamento dell’app è dunque in arrivo con Pixel 7 e 7 Pro e farà sicuramente felice chiunque la utilizzi frequentemente.

