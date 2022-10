Google Pixel 7 e 7 Pro ufficiali: tutte le novità e prezzi

Li conosciamo già da mesi, ma adesso sono ufficiali: Google Pixel 7 e 7 Pro sono definitivamente qua fra noi, e arrivano anche in Italia. E quello che mette in mostra Google è una rifinitura della soluzione adottata con la generazione precedente, sia esteticamente che internamente. A una scheda tecnica già rodata, quindi, Big G aggiunge alcune novità sia hardware che software.

Google lancia in Italia la nuova serie Pixel 7: ecco quali sono le novità dei due modelli

Per gli amanti della compattezza, ci sono buone notizie, perché Google Pixel 7 cala nelle dimensioni, passando da uno schermo AMOLED da 6,4″ a uno da 6,3″ Full HD+, sempre con refresh rate a 90 Hz. Rimane immutato l'ingombro dimensionale del Pro, che invece spicca con i suoi 6,7″ Quad HD+, che il suo più pregiato pannello LTPO ha un refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Entrambi sono incastonati in una scocca in alluminio riciclato che offre protezione IP68 e vetro Gorilla Glass Victus.

La vera novità è all'interno e si chiama Google Tensor G2, la seconda iterazione del System-on-a-Chip ideato da Google (e fabbricato da Samsung). Oltre a CPU e GPU, questo SoC si contraddistingue per il focus sulla sicurezza grazie al co-processore Titan M2, oltre a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1. Calando le dimensioni, Pixel 7 ha una più compatta 4.355 mAh, mentre il Pro continua con la sua 5.000 mAh, entrambe caricabili fino a 33W e anche in modalità wireless.

Il comparto fotografico non è particolarmente rivoluzionato: su Pixel 7 c'è una 50+12 MP con OIS e ultra-grandangolare, mentre sul Pro una 50+12+48 MP completa di teleobiettivo 5x, ma entrambi hanno la stessa selfie camera da 10,8 MP. Hardware a parte, la presenza del Tensor G2 abilita tutta una serie di funzioni software, come Zoom ad Alta Definizione 8x/30x, Macro Focus, Inquadratura Guidata, Video HDR a 10-bit, Foto Nitida e Real Tone.

Google Pixel 7 e 7 Pro sono disponibili in Italia dal 13 ottobre a partire da 649€ per il modello base e 899€ per il modello più avanzato.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi dei nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

