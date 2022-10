L’addio a Leica riscrive Huawei P50 Pro, anche in Italia

La serie Huawei P50 ha potenzialità importanti sebbene sia passata leggermente in sordina a causa delle note limitazioni. Uno dei punti di forza, specie per P50 Pro, era sicuramente la fotocamera che Huawei, ma con i vari cambi di passo per il brand, ha dovuto evolvere con il tempo, tanto da dover letteralmente riscrivere tutta la gamma con una novità particolare.

Aggiornamento 07/10: il cambiamento arriva anche sul mercato Global, trovate tutti i dettagli a fine articolo.

I nuovi Huawei P50 con il meglio delle fotocamere Sony, ma addio a Leica

A parlare della nuova line-up fotografica del rinnovato P50 Pro è stato il leaker Digital Chat Station, che ha parlato di una nuova quad-camera con sensori molto noti e che possono fare la differenza in ambito fotografico. Il brand, nella prima edizione della serie P50, non aveva annunciato quali sarebbero stati i sensori, mentre stavolta pare sia più chiara la situazione.

Si partirebbe dal Sony IMX766 da 50 MP, a cui si aggiungono un ultra-grandangolare IMX688 da 13 MP, un monocromatico IMX600 da 40 MP e per finire un utile periscopio 3.5x prodotto da OmniVision OV64B. Una composizione di sensori effettivamente molto competitiva e che metterebbe P50 Pro in buona luce in termini di scatto, nonostante già la versione originale fosse molto potente, ma all'epoca ottimizzata da Leica. Non ci sarà ancora la mano di XMAGE, ma immaginiamo che qualche lavoro non ufficiale sia stato fatto.

Huawei P50, P50 Pro e P50E senza Leica: ora è ufficiale | Aggiornamento 29/09

Dopo le varie indiscrezioni, Huawei ha “silenziosamente” lanciato di nuovo la serie P50 in Cina, con una novità importante. Infatti, i tre smartphone della serie restano sostanzialmente invariati in termini di specifiche, ma trovano nuovi sensori Sony con la stessa tipologia, ma senza la serigrafia Leica a mostrare l'ormai ex collaborazione tra i due brand. Manca anche XMAGE, come anticipato, ma giusto per una questione di tempistiche. In più, torna il caricabatterie in confezione. Rimangono invariati i prezzi di P50 e P50E, mentre cambiano quelli del Pro, che scende in Cina da 5.988 yuan (858€) a 5.488 yuan per la 8/128 GB (786€) e da 6.488 yuan (930€) a 5.988 yuan (858€) per la 8/256 GB.

Ufficiale in Italia | Aggiornamento 07/10

Era solo questione di tempo prima che la nuova edizione della serie di P50 arrivasse anche in Italia, come dimostra la pagina ufficiale sul sito italiano per Huawei P50 Pro. Dopo un periodo di blackout, il sito è tornato online con una versione ritoccata dello smartphone per cancellare tutti i riferimenti a Leica, a partire da quello sulla scocca.

Prima (sx), dopo (dx)

Non vengono però date indicazioni sulla disponibilità sul mercato, non essendo in vendita sullo store ufficiale; molto probabilmente sui vari Amazon e rivenditori di terze parti saranno ancora presenti scorte di magazzino delle versioni con fotocamera Leica. Ricordiamo che, se in Cina è stato ufficialmente scontato, in Italia è disponibile al prezzo di listino di 1.199,90€.

