Pixel Tablet avrà un dock di ricarica con speaker integrato e fungerà da smart display

Nel corso della giornata di ieri, Google non si è limitato ad annunciare i nuovi smartphone Pixel della serie 7 e il suo primo smartwatch: piuttosto, il colosso della tecnologia ne ha approfittato anche per tornare a parlare in modo più approfondito di Pixel Tablet, fornendoci anche più immagini che ci permettono di osservare da vicino il design del dispositivo.

Pixel Tablet potrà essere utilizzato come smart display, arriva la conferma di Google

Partiamo proprio dal design di Pixel Tablet. Il dispositivo avrà un telaio in alluminio riciclato e una finitura in nanoceramica premium. La scocca posteriore si caratterizza per la presenza di una sola fotocamera priva di flash LED, mentre frontalmente, accanto la selfie camera potrebbe esserci un sensore del quale non si hanno ancora dettagli. A detta dell'azienda, il tablet sarà molto comodo da impugnare e ne apprezzeremo in particolar modo il display.

L'aspetto più particolare, tuttavia, è che Google offrirà una base di ricarica per Pixel Tablet che prende il nome di Charging Speaker Dock. Il nome dice tutto: questo dock non si limiterà a fungere come base di ricarica wireless del dispositivo, ma offrirà anche funzione di altoparlante. Vengono dunque confermate le voci circolate di recente, secondo le quali Pixel Tablet fungerà da smart screen per la casa intelligente.

Questo è tutto ciò che Google ha riferito sul suo attesissimo tablet. Il debutto è atteso per il prossimo anno e noi non vediamo l'ora di saperne molto di più!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il