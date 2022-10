Google Pixel Watch, le foto dal vivo ce lo mostrano da ogni angolazione

Manca davvero poco al debutto del tanto chiacchierato Google Pixel Watch, accessorio indispensabile per completare l'ecosistema mobile di Big G. Ma quando arriverà il primo smartwatch di Google in Italia e quali saranno le sue caratteristiche? In questo approfondimento facciamo il punto della situazione sul primo smartwatch di casa Google in attesa del lancio ufficiale.

Aggiornamento 04/10: Pixel Watch spunta in alcune immagini dal vivo, mostrandosi in ogni lato del suo design. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

Google Pixel Watch: tutto quello che sappiamo sul primo smartwatch di Big G

Design e display

Entriamo subito nel vivo con il design dell'indossabile: è stata la stessa Google a mostrarci in anteprima l'aspetto del dispositivo. Pixel Watch sfoggia un display circolare dai bordi curvi con una corona rotante e un pulsante fisico posizionati sulla destra della cassa da 40 mm. L'aspetto è stato pensato per integrarsi perfettamente con Wear OS, riprogettato per garantire fluidità e un'esperienza ottimale sul design rotondo dell'indossabile. Per capire come renderà dal vivo, vi lasciamo delle immagine dell'ultimo ora che ce lo mostrano per intero.

Il cinturino da 20 mm di Pixel Watch dovrebbe essere in silicone morbido, flessibile e anti-impronte, probabilmente intercambiabile. Grazie al fondello arrotondato e rialzato, la corona non entrerebbe troppo in contatto con il polso, garantendo un'esperienza comoda anche quando si dorme o ci si allena. Le colorazioni disponibili sarebbero tre: Chalk, Charcoal e Obsidian, per una certificazione 5ATM per immersioni fino a 50 metri di profondità.

Hardware e software

La parte hardware di Google Pixel Watch è ancora piuttosto nebulosa: secondo le ultime novità lo smartwatch sarebbe dotato di un chipset Exynos 9110 realizzato da Samsung. Dovrebbe trattarsi di una soluzione esclusiva per Google, forse una versione personalizzata dell'attuale Exynos W920 visto a bordo di Galaxy Watch 4, coadiuvata da 1,5 GB di RAM e 32 GB di memoria. Si dice che il dispositivo possa offrire una batteria da 300 mAh in grado di offrire fino a un giorno di autonomia e con supporto alla ricarica magnetica.

Lo smartwatch offrirà supporto alle principali app di Google, come Maps, Assistant e Wallet, mentre per il resto delle funzionalità ritroveremo tutti gli elementi tipici. Avremo quindi il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento dei valori SpO2, tante modalità sportive; in aggiunta non mancherà l'integrazione delle funzioni di Fitbit per il monitoraggio degli obiettivi di salute e fitness. Si dice, inoltre, che Pixel Watch possa debuttare in due varianti, una Bluetooth e una LTE.

Passando invece alla parte software, l'indossabile avrà dalla sua Wear OS 3.1, l'ultima versione del sistema operativo di Google per gli indossabili e che al momento attuale è stato implementato solo su Samsung Galaxy Watch 4.

Google Pixel Watch – Prezzo e uscita

Which means 379 Euro for mainland.

And very likely 419 Euro for the 4G model. — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2022

Il lancio di Google Pixel Watch è atteso ufficialmente per il prossimo 6 ottobre, assieme ai nuovi Pixel 7 e 7 Pro. Per quanto riguarda il prezzo, Roland Quandt ha annunciato che il listino per il nostro mercato dovrebbe essere di 379€ per la versione Wi-Fi, mentre il modello LTE si aggirerebbe intorno ai 419€. Dunque, prezzi da vero top gamma per un modello che ambisce a competere da subito con i big del settore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il