Google Pixel Fold cancellato: il pieghevole non s’ha da fare

Dopo il lancio della gamma Pixel 6, sembrava certa la volontà di Google di entrare nel mondo dei pieghevoli con il suo Pixel Fold. Dopo anni passati a proporre smartphone validi ma non all'altezza della competizione sotto il profilo hardware, il lancio del pieghevole avrebbe confermato l'intenzione di mettersi in pari con i competitor. In particolare Samsung, attualmente l'unica compagnia a proporli in occidente. Le voci sembravano piuttosto sicure che Google sarebbe divenuta un nuovo rivale della compagnia coreana, ma a quanto pare così non sarà.

Google ci ripensa e abbandona il progetto pieghevole Pixel Fold

La smentita arriva da parte di Display Supply Chain Consultants, azienda di analisi del settore degli schermi in ambito mobile e non. Secondo il report pubblicato da DSCC, Google avrebbe deciso di fare dietrofront, annullando il lancio di Pixel Fold. Ad affermarlo sono fonti nella catena di approvvigionamento che Google avrebbe dovuto utilizzare per la produzione del suo pieghevole. Ovviamente non sapremo la motivazione ufficiale, ma per il report Google avrebbe valutato che il suo prodotto sarebbe stato non competitivo come previsto.

Come anticipato, Samsung ha una posizione di dominio nel mercato dei pieghevoli, sia che si parli di Fold 3 per gli smartphone/tablet che di Flip 3 per quelli a conchiglia. Questo sia negli Stati Uniti che in Europa, mentre in Cina a dominare ci sono Huawei e Xiaomi, per non parlare dei futuri pieghevoli OPPO e vivo. Insomma, Google avrebbe avuto vita difficile nel riuscire ad affermarsi in un mercato di nicchia, costoso e già occupato da queste aziende.

Sulla base delle informazioni ottenute da DSCC, il Google Pixel Fold sarebbe dovuto essere simile a Samsung Galaxy Z Fold 3, con uno schermo LTPO a 120 Hz. Tuttavia, le fonti parlano di un comparto fotografico che non sarebbe stato all'altezza delle aspettative per un dispositivo così pregiato e costoso. Si parla addirittura di fotocamere peggiori della serie Pixel 6, una strategia comune anche con la produzione dei pieghevoli Samsung.

Ma non è detto che il progetto Google Pixel Fold sia del tutto abbandonato. Sicuramente non arriverà a fine 2021 ma nemmeno nella prima metà del 2022, pertanto non se ne dovrebbe riparlare prima della fine del prossimo anno.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da