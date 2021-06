vivo prepara il terreno per i prossimi NEX, tra pieghevoli e rollable

Dopo che Xiaomi ha fatto da apripista, le principali compagnie cinesi sono pronte a darsi battaglia anche per quanto riguarda il settore degli smartphone pieghevoli. Già da tempo si vocifera di soluzioni targate OPPO e vivo ed ora sembra che quest'ultima abbia fatto un ennesimo passo avanti registrando alcuni marchi sospetti legati alla gamma NEX.

vivo registra i marchi NEX Fold, Slide e Roll: che cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

Per chi fosse a corto di dettagli, ricordiamo che la serie NEX rappresenta la famiglia sperimentale di vivo (si pensi al flagship Dual Display, ad esempio), un po' come la gamma MIX di Xiaomi. Non a caso si vocifera che il prossimo NEX 5 sarà il primo smartphone del brand con fotocamera sotto il display. Ed ora emergono ulteriori novità sul futuro della serie: vivo ha registrato di recente (a maggio) i marchi NEX Fold, NEX Slide e NEX Roll. Tutti e tre i nomi fanno il verso ai modelli iQOO registrati ed emersi di recente.

Quasi sicuramente la compagnia cinese sta preparando il terreno per i lanci della seconda metà dell'anno, dove finalmente dovrebbe vedere la luce il suo smartphone pieghevole. Questo potrebbe arrivare come NEX Fold ed avere un design classico, in stile Mi MIX 4. I dispositivi NEX Slide e Roll potrebbero essere due smartphone differenti, ossia uno con un meccanismo di scorrimento del display per accedere alla selfie camera (come per Mi MIX 3) ed uno con pannello arrotolabile come OPPO X 2021. Se possiamo dire la nostra, è probabile che vivo abbia registrato i marchi Slide e Roll per il medesimo dispositivo, in modo da poter scegliere con calma quale brand utilizzare.

Come al solito si tratta comunque di congetture e la stessa esistenza dei futuri modelli della gamma NEX è da prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale da parte di vivo.

