OnePlus Switch cambia nome e c’è lo zampino di OPPO

Anche se per gli utenti finali non si prospettano grandi cambiamenti – OP continuerà ad utilizzare la OxygenOS per gli smartphone Global – il matrimonio tra OnePlus e OPPO ha portato con sé anche qualche problemino. Ovvio che la fusione tra due realtà possa generare turbolenze interne, tanto da sfociare nelle dimissioni da parte di alcuni dipendenti scontenti. Comunque, sembra che le compagnie cinesi abbiamo fatto un ennesimo passo per allinearsi, anche se per ora resta ancora celato: OnePlus Switch cambia nome ed è chiaro che anche in questa novità è presente lo zampino di OPPO.

Cambio di nome per OnePlus Switch: l'app si allinea alla controparte di OPPO

L'applicazione, ricordiamo, permette di migrare i contenuti di un dispositivo ad un nuovo modello di OnePlus; in questo modo è possibile passare ad un altro smartphone senza troppi traumi. Come ennesimo segnale del legame tra OnePlus e OPPO, l'app Switch cambia nome in Clone Phone, allineandosi al nome dell'app della casa madre. In basso trovate due immagini che mostrano la versione precedente, con il nome OP Switch in bella vista, e quella rinnovata.

Questa novità non è ancora disponibile nel Play Store, dove risulta presente ancora l'app col nome di Switch. Al momento la versione rinnovata è disponibile tramite APK Mirror ma la firma indica che si tratta di un'applicazione ufficiale. Inoltre, installando il file, il software va a sovrapporti a OP Switch, presentando anche l'icona con il “nuovo” nome Clone Phone.

