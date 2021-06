Ormai è da tempo che si vocifera delle intenzioni di vivo per quanto riguarda il settore degli smartphone pieghevoli: la compagnia cinese dovrebbe lanciare la sua soluzione nel corso dei prossimi mesi, similmente alla rivale OPPO (si vocifera durante il Q4 2021). Non è chiaro quale sarà lo stile scelto dal brand – in fondo, qualche tempo fa è spuntato perfino un brevetto per un device a conchiglia – ma alcuni marchi registrati potrebbero aver svelato una realtà leggermente più complessa, addirittura con tre smartphone in arrivo: iQOO Fold, Roll e Slide!

vivo registra i nomi iQOO Fold, Roll e Slide: sono i prossimi tre smartphone sperimentali in arrivo?

Il noto leaker Mukul Sharma ha scovato tre marchi registrati che potrebbero aver gettato nuova luce sulle novità in arrivo. vivo – almeno stando a quanto si legge – potrebbe avere in programma tre dispositivi “sperimentali”, tutti a marchio iQOO. Comunque sembra improbabile che il brand principale non abbia intenzione di lanciare uno smartphone pieghevole; è plausibile pensare che la casa cinese abbia in programma sia una propria soluzione che varie alternative targate iQOO.

Per quanto riguarda i tre modelli si tratta di iQOO Fold, Roll e Slide: i nomi non lasciano spazio all'immaginazione e ci offrono un'anteprima di quello che ci aspetta. Nel caso del modello Fold, ovviamente, non può non venire in mente un dispositivo pieghevole di stampo classico, uno smartphone in grado di diventare tablet una volta aperto.

Passando al modello Roll, anche qui indovinare il design è cosa semplice: basta dare un'occhiata ad OPPO X 2021, il prototipo del rollable phone del brand cinese. Infine la versione Slide potrebbe essere un dispositivo in stile Mi MIX 3 anche se in questo periodo apparirebbe quasi anacronistico; di conseguenza è probabile che l'azienda sia al lavoro su qualcosa di più “particolare”, ma ovviamente si brancola nel buio.

A proposito di incertezze, ricordiamo che al momento iQOO Fold, Roll e Slide sono solo dei marchi registrati. Non è detto che vivo sia effettivamente intenzionata a lanciare questi dispositivi a marchio iQOO, quindi è bene prendere tutto con le pinze.

