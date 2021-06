Quello dei pagamenti contactless NFC su dispositivi con HMS è sempre stato un argomento complesso ma da oggi il colosso cinese Huawei cambia le carte in tavola e lo fa alla grande: dopo il grande successo della partnership fra AppGallery e Stocard la collaborazione tra le due realtà ha fatto un passo avanti importantissimo. Le funzionalità di HMS (Huawei Mobile Services Core) sono state integrate nell'app di Stocard, consentendo così a tutti gli utenti mobile di Huawei di poter usufruire dei pagamenti tramite smartphone direttamente tramite NFC e senza la necessità di carte fisiche.

Un passo avanti importante per gli HMS di Huawei: Stocard supporta i pagamenti NFC in Europa

Il funzionamento di questa novità è semplicissimo e per gli utenti che hanno familiarità con Google Pay o con il sistema di Cupertino, sarà un gioco da ragazzi. Basterà scaricare ed installare l'app di Stocard tramite Huawei AppGallery a bordo del vostro smartphone dotato di HMS, effettuare la registrazione et voilà. Ora il dispositivo è pronto per effettuare pagamenti contactless grazie all'NFC, senza alcun problema. Si tratta di una novità assoluta per tutti i possessori di smartphone del gigante tecnologico cinese: per la prima volta i pagamenti NFC sono stati integrati nelle funzionalità dei Huawei Mobile Services (HMS), consentendo l'utilizzo dei pagamenti senza contatto, una delle funzionalità più attese dagli utenti.





Questa novità è disponibile anche in Italia (oltre che Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi) ed elimina la necessità di portare con sé certe fisiche, per gli utenti di smartphone Huawei. Oltre a ridurre l'ingombro del portafoglio, l'introduzione dei pagamenti NFC offre agli utenti Huawei un facile accesso a tessere e voucher, rendendo la raccolta dei punti fedeltà ancora più semplice. Ulteriori sconti, coupon e volantini saranno disponibili tramite l'app su qualsiasi tipologia di prodotto, dai biglietti aerei alle carte regalo dei numerosi rivenditori partecipanti tra i quali Tchibo MediaMarkt, Douglas, IKEA e molti altri.

Avendo un bacino di 60 milioni di utenti, Stocard ha scelto di migliorare ulteriormente i propri servizi attraverso l'integrazione in HMS Core. Da oggi, i clienti Stocard in Europa possono utilizzare l'app disponibile su AppGallery per ricaricare il proprio conto o carta prepagata ed effettuare transazioni presso qualsiasi punto di accettazione Mastercard.

Stocard | AppGallery | Download

“In Huawei, amiamo supportare i nostri partner in modo che possano offrire ai propri clienti un servizio più competitivo, sia attraverso il miglioramento delle app che con il supporto allo sviluppo del business”, ha affermato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “La nostra massima priorità è continuare a offrire ai nostri partner la tecnologia e i servizi di cui hanno bisogno per fornire la migliore esperienza possibile ai loro clienti”.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Huawei per l’implementazione delle funzionalità NFC in HMS Core e offrire agli utenti così un'esperienza di acquisto più comoda”, ha affermato David Handlos, Founder & CEO di Stocard. “L'integrazione segna un'importante pietra miliare nel nostro impegno nel fornire agli utenti una soluzione bancaria all'avanguardia.Siamo grati a Huawei per il supporto durante tutto il processo di integrazione e per essere al nostro fianco in questa visione”.

