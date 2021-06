Uno dei settori in cui Xiaomi prova a migliorarsi sempre di più e, almeno in patria, denota una crescita sempre maggiore è sicuramente quello degli smart TV. E non è un caso se, come riporta un leak, nel prossimo futuro possano arrivare nuovi Xiaomi Mi TV con tecnologia Mini LED e OLED top gamma ma dal prezzo interessante.

Xiaomi: i nuovi Mi TV smart OLED e Mini LED costeranno non più di 1.300€

Stando a quanto riporta il leaker Digital Chat Station, la prossima line up di Xiaomi sarà molto interessante, con modelli a prezzi più accessibili ma con specifiche tecniche molto più avanzate. Soprattutto, avvalendosi di pannelli Mini LED e OLED, diventano ancora più appetibili se consideriamo che non costeranno più di 10.000 yuan, che al cambio in euro si traduce in circa 1.300€. Infatti, lo stesso leaker spera che non siano subito sold out, in quanto potrebbero diventare un vero must per il mercato cinese e chissà anche Global.

Ovviamente, non è saranno i primi OLED della compagnia, visto che abbiamo già avuto il Mi TV Master ed il Transparent OLED. Non saranno nemmeno i primi Mini LED di Xiaomi, dato che c'è Mi TV Ultra, ma il fatto che il brand voglia portarli a prezzi più umani fa ben sperare in quanto a line up, soprattutto dopo l'aumento dei prezzi di qualche tempo fa. Certo è che, nel tempo, Xiaomi si stia ritagliando un ruolo sempre più importante, iniziando ad insidiare modelli anche di brand più blasonati in questo senso come Samsung, LG e Panasonic, ma non è escluso che con soluzioni di questo tipo possa insidiare anche Sony.

