MIUI 12.5: ritardi su alcuni modelli Xiaomi, “colpa” di Android 11

È brutto da dire, ma era prevedibile che con il rilascio della MIUI 12.5 alcuni utenti Xiaomi avrebbero lamentato problemi. D'altronde è un major update che, anche se si pone come intermedio fra MIUI 12 e MIUI 13, ha cambiato diverse carte in tavola. Soprattutto in Cina, dove le novità sono ben superiori alla release Global, al punto tale da spingere la community a lanciare una petizione per lamentarsene. Ma a parte questo, bisogna anche considerare la transizione da Android 10 ad Android 11, visto che spesso i passaggi di firmware implicano possibili bug nel processo.

L'aggiornamento MIUI 12.5 sta dando problemi Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 9 Lite e Redmi Note 8

Ed è proprio ciò che sta accadendo al team di sviluppo incaricato di realizzare la MIUI 12.5, lo stesso che tempo addietro si è voluto scusare per i bug della MIUI 12. “La MIUI 12.5 sarà diversa“, avevano affermato in quella circostanza, sottolineando come uno dei focus primari sarebbe stata l'ottimizzazione software. Purtroppo il primo roll-out non è andato a buon fine per tutti, come dimostrano i gravi bug riscontrati da coloro che hanno aggiornato il proprio Xiaomi Mi 11 Ultra. Forse è anche per questa situazione che il team MIUI ha deciso di rallentare, mettendo le mani in avanti e affermando che su alcuni modelli il roll-out ritarderà.

La prima fase di aggiornamento si è ufficialmente conclusa, sia per la MIUI 12.5 China che per quella Global. Ciò significa che chi ha uno fra gli ultimi top di gamma Xiaomi e Redmi ha già ricevuto l'update o lo sta ricevendo in questi giorni. Al contrario, la seconda fase potrebbe dilatarsi più del previsto, almeno per alcuni modelli. Nello specifico, i problemi riscontrati dal team MIUI riguardano Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Lite (Mi CC9), Mi CC9 Meitu Edition e Redmi Note 8 Pro. Viene fatto presente che la realizzazione delle rispettive ROM potrebbe subire ritardi in quanto il porting di Android 11 non soddisfa gli standard di qualità.

Specifichiamo che il team MIUI da cui arriva questa notizia è quello che si occupa delle ROM China. Ciò significa che non è del tutto ovvio che questi eventuali ritardi si rifletteranno sulle tempistiche delle release occidentali, anche se non è da escludere. Tuttavia, è giusto specificare che anche il team MIUI della Russia ha così specificato: “Nonostante si parli della versione cinese della MIUI 12.5, probabilmente subirà dei ritardi anche la distribuzione della versione globale della MIUI 12.5 per Mi 9 Lite e Redmi Note 8 Pro.“. Insomma, sembra abbastanza probabile che anche le nostre ROM subiranno dei ritardi.

