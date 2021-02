Nel già vasto ecosistema portato anche in Europa da Xiaomi, è presente anche la fortunata gamma di smart TV del brand. Dopo l'arrivo delle Mi TV 4S e 4A, la line up in Italia si amplia con la prima QLED di Xiaomi da 75″, Mi TV Q1, dotata di specifiche e prezzo top gamma.

Xiaomi Mi TV Q1: specifiche, prezzo e disponibilità della prima QLED del brand

Specifiche

Non si lascia nulla al caso per il nuovo modello di smart TV 4K di Xiaomi, che oltre alla tecnologia Quantum-Dot, si porta con sé un local dimming dinamico full array a 192 zone. Non manca poi un importante refresh rate a 120 Hz, oltre al supporto al Dolby Vision e HDR10+.

Il QLED 4K di Xiaomi raggiunge inoltre il 100% della gamma colore NTSC, mentre per l'angolo di visuale arriviamo ad un ragguardevole 178° così da non perdersi nessun dettaglio. Presenti porte HDMI 2.1, la modalità Auto Low Latency (ALLM) dedicata ai gamer.

Per il sistema operativo, Xiaomi conferma la solida partnership con Google ed il suo Android TV, che arriva in versione 10. Per il comparto audio, il brand ha scelto ben 6 speaker (2 tweeter e 4 woofer) da 30W. Presente il supporto Dolby Audio e DTS-HD. Non manca la totale interconnessione con lo smart home e l'interazione con gli assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa.

Prezzo e disponibilità Italia

Xiaomi, alzando sensibilmente il livello della dotazione del prodotto, ha posto per il Mi TV Q1 un prezzo di listino di 1299€, con una disponibilità a partire dal 10 marzo 2021 sul sito ufficiale e negli store fisici. Ma per le prime 24 ore, fino ad esaurimento scorte, i più veloci potranno acquistare la QLED TV del brand all'ottimo prezzo 999€.

