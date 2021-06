Come attivare le opzioni segrete della fotocamera Xiaomi

Il bello degli smartphone Xiaomi è che, se si scava all'interno della MIUI, si trovano più o meno celate diverse opzioni aggiuntive per arricchire l'esperienza. C'è un intero articolo dedicato dove potete trovare innumerevoli trucchetti per divertirvi a smanettare col vostro smartphone, ma forse non sapete che anche la fotocamera nasconde qualcosa. All'interno della stessa app fotografica di Xiaomi, infatti, si celano delle voci nascoste che permettono di avere modalità e funzioni in più. Normalmente, però, queste feature sono escluse ai più, in quanto si tratta di feature sperimentali ma che molti potrebbero essere curiosi di provare con mano. Ecco perché ho deciso di creare questa guida in cui spiegarvi come abilitarle e quale sia il loro funzionamento.

Nell'app Fotocamera della MIUI di Xiaomi ci sono delle opzioni segrete: ecco come sbloccarle

Il primo passo da fare per svelare le opzioni segrete della fotocamera di Xiaomi è collegare lo smartphone al PC tramite cavo USB. A questo punto, ecco cosa fare:

Apri la cartella della memoria dello smartphone

Vai nella directory “DCIM/Camera“ Se non avessi la cartella “Camera“, questa si crea in automatico quando scatti la prima foto (quindi, nel caso, fallo)

Qua dentro crea una nuova cartella chiamata “lab_options_visible“

In questo modo, nello smartphone Xiaomi si sbloccheranno le succitate opzioni. Prima di tutto, forza l'arresto dell'app Fotocamera e riavviala. Ecco come procedere:

Apri l'app Fotocamera Clicca in alto a destra sulle tre linee Clicca sulle “Impostazioni“ Scorri in basso e troverai il menu “Funzionalità sperimentali“







Premetto: non vi posso assicurare che funzioni su qualunque modello. Personalmente ho testato POCO F3 e Redmi Note 10 Pro, entrambi con MIUI 12.5 EEA Stabile, e non ho avuto problemi.

Come potete vedere, sono numerose le voci aggiuntive per la fotocamera degli smartphone Xiaomi. Chiaramente non aspettatevi differenze dal giorno alla notte per alcune di queste. Inoltre, alcune voci non è detto che ci siano perché potrebbe dipendere dal comparto hardware del vostro modello. Sulla base delle informazioni raccolte in rete, ecco a cosa servono queste opzioni:

Internal Magic Tools : strumenti della fotocamera per migliorare la qualità visiva

: strumenti della fotocamera per migliorare la qualità visiva Face detection : rilevamento del volto nelle foto

: rilevamento del volto nelle foto Hide face detection frame automatically : nasconde il riquadro attorno ai volti riconosciuti

: nasconde il riquadro attorno ai volti riconosciuti Show face frame in Video mode : mostra il riquadro attorno ai volti riconosciuti nei video

: mostra il riquadro attorno ai volti riconosciuti nei video Beautify in Portrait mode : effetto Bellezza nella modalità Ritratto

: effetto Bellezza nella modalità Ritratto Turn on dual camera : utilizzo della fotocamera multipla per funzioni quali bokeh nella modalità Ritratto

: utilizzo della fotocamera multipla per funzioni quali bokeh nella modalità Ritratto Turn on dual SAT camera : scatto con due fotocamere e dati combinati per migliorare la qualità

: scatto con due fotocamere e dati combinati per migliorare la qualità Turn on MFNR : attiva la riduzione del rumore multi-frame

: attiva la riduzione del rumore multi-frame Turn on SR : attiva l'ottimizzazione automatica di scena

: attiva l'ottimizzazione automatica di scena Turn on parallel processing : attiva l'elaborazione multi-processore per velocizzare messa a fuoco e scatto

: attiva l'elaborazione multi-processore per velocizzare messa a fuoco e scatto Turn on quick shot animation : attiva l'animazione di scatto rapido

: attiva l'animazione di scatto rapido Extend the touch focus timeout time (in cinese): allunga il tempo di messa a fuoco dopo aver fatto tap sullo schermo prima che si disattivi in automatico

(in cinese): allunga il tempo di messa a fuoco dopo aver fatto tap sullo schermo prima che si disattivi in automatico Esposizione automatica: modalità di esposizione (centrale, multizona, misurazione spot)

