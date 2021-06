Insieme ai nuovi modelli della famiglia Black Shark 4 – di cui qui trovate la nostra recensione della versione Global – la compagnia partner di Xiaomi ha rinnovato anche la sua gamma di accessori. Tra questi abbiamo visto anche il lancio della ventola di raffreddamento per smartphone Black Shark Cooling Back Clip 2, soluzione pensata per il mobile gaming che ora ritorna in versione MagSafe per i dispositivi di Cupertino.

Black Shark Cooling Back Clip 2 Pro in versione MagSafe: tutto quello che c'è da sapere

L'attuale generazione della ventola per smartphone di Black Shark ha introdotto un design più compatto; ovviamente non manca un tocco di aggressività con dei LED RGB al suo interno ed un piccolo display che indica la temperatura raggiunta durante il processo di dissipazione del calore. Nel caso della nuova versione le cose tornano a farsi semplici, con un look essenziale (seppur mantenendo stile, colorazioni e dettagli tipici del brand). Black Shark Cooling Back Clip 2 – conosciuta anche come FunCooler 2 – ritorna sul mercato con il supporto MagSafe. Il dispositivo integra 15 magneti che una volta avvicinati ad un dispositivo Cupertino supportato faranno agganciare ed attivare la ventola.

In termini di dimensioni ci troviamo alle prese con un prodotto più piccolo e leggero, del peso di 73 grammi. All'interno è visibile la ventola di raffreddamento mentre lungo il corpo trova spazio una luce LED che indica lo stato di carica.







Il lancio sul mercato cinese avverrà a stretto giro e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con disponibilità e prezzo di vendita (sperando di vederlo successivamente anche da noi grazie ad uno dei soliti store per noi occidentali).

