Siamo sempre più vicini all'arrivo del nuovo smartphone da gaming del partner di Xiaomi, Black Shark. Infatti, nelle prossime ore approderà tra noi il nuovo Black Shark 4, di cui il brand ha però anticipato l'uscita dei nuovi accessori, tra cui una ventola di raffreddamento, auricolari cablati ed un power bank da 20.000 mAh.

Tutto pronto per Black Shark 4: ecco tutti gli accessori

Il primo accessorio di cui si parla per il nuovo Black Shark è sicuramente la ventola di raffreddamento, la Cooling Fan 2 Pro, dal design più compatto dei modelli precedenti, ma ottiene LED RGB al suo interno e soprattutto un piccolo display che indica la temperatura raggiunta durante il processo di dissipazione. Temperatura ma anche ricarica, che per il nuovo modello avrà un supporto a 120W, con il nuovo power bank da 20.000 mAh, dotato di 3 porte, 2 porte USB-A ed una USB Type-C, che migliora il design di quello da 10.000 mAh uscito ormai due anni fa.

Infine, Black Shark 4 si avvarrà anche di auricolari cablati, che permetteranno di ottenere bassi molto corposi ed un ottimo isolamento durante le sessioni di gioco, che si avvalgono di un design con trame geometrico, materiali in alluminio, frame con l'iconico verde del brand ma anche un cavo piatto rinforzato in silicone.

Purtroppo al momento non si conoscono i prezzi di questi accessori Black Shark, ma dovrebbero essere svelati al momento della presentazione dello smartphone insieme alla sua versione Pro, in programma per domani, 23 marzo 2021.

