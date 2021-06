In un periodo in cui tutta l'attenzione è rivolta verso gli accessori e soprattutto verso gli auricolari TWS, anche OPPO vuole scendere in campo. Dopo aver presentato infatti gli Enco Air e gli Enco Buds, la compagnia cinese ha lanciato i nuovi auricolari TWS con ANC OPPO Enco Free 2.

Aggiornamento 14/06: le nuove cuffie TWS con ANC di OPPO arrivano anche in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità direttamente a fine articolo.

OPPO Enco Free 2: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche







Le nuove cuffie OPPO Enco Free 2 arrivano con un design rinnovato rispetto alla prima generazione. Il modello precedente era dotato di inserti semi in-ear mentre il secondo capitolo si passa ad una configurazione in-ear. E questo conferma inoltre che le nuove cuffie TWS si posizionano appena sotto le Enco X, soluzione che abbiamo avuto modo di recensire qualche tempo fa.

Cambiano le cose anche all'interno dei nuovi auricolari TWS OPPO Enco Free 2, questa volta dotate di tecnologia di cancellazione del rumore ANC, fino a 42 dB e con 3 modalità di riduzione ed un chipset a 3-Core dedicato. Quanto all'hardware, non mancano driver dinamici da 10 mm, che insieme alla rinnovata co-ingegnerizzazione Dynaudio, porteranno il suono ad alto livello.

Sempre sul lato audio, è presente sui nuovi OPPO Enco Free 2 un'equalizzazione di livello audiofilo al fine di rendere l'ascolto un'esperienza superiore rispetto ai prodotti della stessa categoria. Infatti, questa funzione permetterà proprio una compensazione sonora a ciò che si ascolta, così da avere un risultato più pulito e corposo ma soprattutto adatto all'orecchio dell'utente.

E se per quanto riguarda le funzioni audio abbiamo a che fare con specifiche di tutto rispetto ma tutto sommato nella norma, ciò che diventa molto interessante è la feature smart di cui si avvalgono i Free 2. Infatti, insieme alla nuova gamma Reno 6, è possibile scattare foto da remoto attraverso i controlli touch. Sicuramente qualcosa di originale ed inedito, soprattutto per i selfie con camera posteriore.

Quanto al resto delle specifiche, non manca il supporto al Bluetooth 5.2, certificazione di impermeabilità IP54 ed una batteria che garantisce 30 ore di utilizzo combinandola con il case di ricarica, dotato inoltre di uno scavetto per poterlo aprire meglio.

OPPO Enco Free 2 – Prezzo e disponibilità in Italia

Dopo il lancio in patria, le nuove OPPO Enco Free 2 arrivano anche in Italia al prezzo di 129.9€ e nelle colorazioni White e Black: gli auricolari saranno disponibili a breve su Amazon (qui trovate lo store del brand) e nelle prossime settimane nei migliori negozi di elettronica.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu