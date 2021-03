MIUI 12: tutti i trucchi per migliorare gli smartphone Xiaomi

Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con MIUI 12 e siete alla ricerca di trucchi per sfruttare al suo massimo potenziale? Allora siete nel posto giusto: ho deciso di creare questa guida in cui vi spiegherò opzioni e funzioni nascoste all'interno della dodicesima versione della UI targata Xiaomi. Sì, perché molti smartphone Xiaomi hanno diversi assi nella manica, a volte nascosti all'occhio distratto dell'utente meno esperto. Nella mia guida troverete non soltanto opzioni di personalizzazione grafica, ma anche funzionale e in grado di migliorare anche notevolmente l'esperienza quotidiana. E mano a mano che ne spunteranno di nuovi, la aggiornerò per renderla quanto più completa possibile.

Ecco vari trucchi e funzioni più o meno nascosti nella MIUI 12 di Xiaomi

Tieni pulita la memoria

Partiamo con qualcosa di semplice ma fondamentale fra i trucchi della MIUI 12: tenere pulita la memoria interna. Specialmente nei telefoni più economici, dove non si hanno moltissimi GB a disposizione, è una mansione quasi essenziale. Intasare lo spazio di archiviazione non diminuisce soltanto la memoria a disposizione, ma rallenta le prestazioni dello smartphone. Proprio per questo, nella MIUI 12 trovate lo strumento Pulitore, ideale per questo tipo di procedura.

Quando avviate l'app Pulitore, verrà fatta una rapida analisi della memoria e vi verrà comunicato quanto spazio occupano i files inutili. Con “inutili” vengono definiti i file nella cache, file obsoleti, pacchetti (i file di installazione APK già utilizzati), file residui (come cartelle vuote e simili) e file in memoria da parte delle varie app (come Facebook, Messenger e social in generale, ma non solo). Una volta selezionati i file che volete cancellare, potete cliccare in basso su “Pulisci” e l'app si occuperà di liberare lo spazio. Una volta fatto, l'app vi informerà dell'eventuale possibilità di ulteriore pulizia per le app social, così come app inutilizzate da molto tempo e così via.

Dalla schermata principale, potete cliccare in alto sulla rotella delle Impostazioni per accedere alle opzioni aggiuntive. Potete dare delle eccezioni a file che non volete cancellare, impostare promemoria e pianificazioni ed altro ancora.

Come disinstallare le app di sistema

Volete dare un'ulteriore a pulita? Un metodo aggiuntivo per farlo è quello di disinstallare tutte quelle app di sistema di cui non abbiamo bisogno. Ovviamente è un qualcosa che la MIUI non permette di fare, ma è possibile bypassare questo blocco tramite una comoda app di terze parti.

Come bloccare gli annunci pubblicitari

Una delle scocciature più forti quando si ha a che fare con la MIUI sono gli annunci pubblicitari nelle app di sistema. Fortunatamente Xiaomi ne sta mettendo sempre meno, ma può capitare che alcune app li abbiano ancora.

Come bloccare le pubblicità

Controlla quali app usano più RAM

Così come la memoria interna, è importante capire come funzione e come viene gestire la RAM sul proprio smartphone. Sappiate che la MIUI 12 di Xiaomi offre una visualizzazione approfondita di questo parametro. Innanzitutto, andando in “Impostazioni/Schermata home” potete abilitare il toggle “Visualizza la RAM disponibile“. In questo modo, aprendo la tab delle app recenti avrete una rapida panoramica di quanta RAM sta venendo utilizzata sul totale. Ma non solo: la MIUI 12 consente anche di sapere i consumi specifici di ogni app in esecuzione, molto utile per capire da cosa possano dipendere possibili rallentamenti.

Come vedere quali app usano più RAM

Controlla quali app utilizzano la connessione

I rallentamenti di uno smartphone possono riguardare non soltanto le memorie, ma anche la connessione. Questo Xiaomi lo sa ed infatti nella MIUI 12 c'è uno strumento anche per sapere lo stato della connettività. Da questa schermata possiamo vedere quali app stanno usando internet in tempo reale, sia che si tratti di download che di upload, e bloccare abusi di connessione, qualora ce ne fossero.

Come sapere quali app vi consumano i GB

Nascondi le app in esecuzione ad occhi indiscreti

Spesso sugli smartphone circolando dati ed informazioni che riguardano la nostra vita privata ed è doveroso mantenere il giusto gradi di privacy. Con i trucchi della MIUI 12 abbiamo un'opzione apposita, con cui gli smartphone Xiaomi possono oscurare l'anteprima delle app in esecuzione. Attivandola, nella schermata delle app recenti si avrà soltanto un'anteprima oscurata, salvaguardando il contenuto dalla visione di occhi indiscreti.

Come nascondere l’anteprima delle app

Proteggi app e notifiche con lo sblocco biometrico

Quante volte avete dato il vostro smartphone a qualcuno e avete temuto che aprisse per errore un'app di cui non volete che sia visto il suo contenuto? Pensiamo ad esempio alla Galleria, in cui potrebbero esserci foto e video “compromettenti”, ma anche social, app di messaggistica e chi più ne ha, più ne metta. Fortunatamente, la MIUI 12 vi mette al riparo anche da questa eventualità, sfruttando il sensore d'impronte digitali con la modalità Blocco App. Non solo. Avete installato un'app che, per un motivo o per un altro, non volete che appaia nell'app drawer o nella home? Potete fare anche questo con la MIUI 12 sul vostro smartphone Xiaomi.

Di base, la MIUI 12 consente l'oscuramento del contenuto delle notifiche nella schermata di blocco, in modo che soltanto a smartphone sbloccato compaiano nella loro interezza. Ma la modalità Blocco App non è utile soltanto per l'avvio dell'app in sé, ma anche per le relative notifiche a comparsa. Unendo le due opzioni, si può oscurare il contenuto delle notifiche sia nella lock screen che nella home.

Come nascondere app e notifiche

Attiva la modalità Emergenza

La prudenza non è mai troppa: abbiamo uno strumento potente come lo smartphone in tasca, perché non usarlo per tutelarci quanto più possibile? La modalità Emergenza integrata nella MIUI 12 può rivelarsi a dir poco utile in tutte quelle situazioni di richiesta di soccorso. Sperando che non serva mai a nessuno, meglio prevenire che curare.

Come attivare la modalità Emergenza

Avere una connessione più veloce e sicura

Quando si parla di prudenza, non si può non pensare al tipo di connessione che utilizziamo sul proprio smartphone. I vantaggi nel cambiare DNS sono principalmente due: aumentare la velocità di navigazione e sfruttare protocolli con una maggiore sicurezza. E visto che la MIUI 12 permette di cambiarli, ecco il metodo migliore per farlo.

Come cambiare DNS

Sfrutta meglio il tasto d'accensione

Oltre ad accendere e spegnere lo smartphone, il tasto d'accensione può diventare uno strumento utile per eseguire scorciatoie che velocizzano l'esperienza di tutti i giorni. E nella MIUI 12 non mancano gesture ad hoc: andate in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Collegamento gesti” ed avrete diverse scorciatoie fra cui scegliere. In questo caso specifico, quelle che ci interessano sono sostanzialmente tre.

La prima è “Avvia l'assistente Google“: tenendo premuto il tasto Power per mezzo secondo attiverete l'assistente vocale, senza dover per forza pronunciare il canonico “Ok/Hey Google“. La seconda è “Avvia la fotocamera“: premendo per 2 volte il tasto Power aprirete rapidamente l'app fotografica. Infine, la terza è “Attiva la torcia“: sempre premendolo per 2 volte, accenderete il flash LED e potrete usarlo come una torcia. Tuttavia, la seconda e la terza scorciatoia non sono attivabili assieme.

Togliere il Control Center

Anche detto Centro di Controllo, è una delle novità più radicali introdotti con la MIUI 12. Xiaomi si è “ispirata” da iOS, introducendo una schermata apposita per i Quick Toggles, separandoli dalla tendina delle notifiche. Una feature che trovo molto utile, ma che alcuni potrebbero non gradire, preferendo avere tutto in un'unica schermata. Sappiate che è possibile farlo: andate in “Impostazioni/Display/Centro di controllo e area delle notifiche” e disabilitate la voce “Usa il nuovo Centro di controllo“. In questo modo, tornerete alla visualizzazione classica.

Usa il Control Center per la domotica

Se invece preferiste affidarvi al Control Center, sappiate che può tornare molto utile anche per la domotica sugli smartphone Xiaomi. La MIUI 12 lavora in sinergia con la piattaforma Xiaomi Home, la piattaforma di gestione dei dispositivi IoT di Xiaomi e aziende dell'ecosistema. Se ne avete in giro in casa e/o ufficio, allora sappiate che potete monitorarli rapidamente dal Control Center.

Andate in “Impostazioni/Display/Centro di controllo e area delle notifiche” e abilitate “Xiaomi Home” nella voce “Smart Home“. Così facendo, abbassando la tendina del Control Center avrete anche i toggle per accendere/spegnere i dispositivi domotici compatibili. Molto utile con le lampadine smart, ma non solo. Tenendo premuto sul toggle, poi, entrerete direttamente nell'app per un controllo più profondo.

Guarda video a schermo spento

Forse non lo sapete, ma fra i trucchi della MIUI 12 c'è uno strumento poco conosciuto ma che potrebbe diventare il vostro migliore amico (o perlomeno così è stato per me). Si chiama Strumenti Video e, fra le sue varie opzioni, ce n'è anche una per guardare video a schermo spento. Un bonus non da poco con app come YouTube e Netflix, che di base non lo permettono, specialmente nel caso di YouTube (che richiede un abbonamento per farlo).

Come ascoltare musica su YouTube a schermo spento

Scarica foto e video dai social

Se utilizzate Google Chrome, allora potreste non conoscere le potenzialità offerte dal Mi Browser di Xiaomi. Fra le sue varie funzionalità, è presente un'opzione che permette di scaricare foto e video dai social, come Instagram e Facebook, con un click.

Come scaricare foto e video dai social con il Mi Browser Xiaomi

Come migliorare la modalità Aereo

Come su pressoché tutti gli smartphone di altri produttori, anche l'attivazione della modalità Aereo di Xiaomi prevede la disattivazione per Wi-Fi e Bluetooth. Ma c'è un trick per cancellare questa forzatura.

Come migliorare la modalità Aereo

Come attivare il contatore FPS

Forse non lo sapete, ma nella MIUI 12 è stata aggiunto un contatore degli FPS da avere a schermo, quindi eliminando il bisogno di dover usare app di terze parti,. Una funzione che è un po' nascosta ma comunque facile da attivare e molto utile specialmente per coloro che giocano molto su smartphone.

Come abilitare il contatore FPS a schermo

Cambia la regione

Il cambio della Regione dello smartphone non significa cambiare la lingua, ma può comportare alcune migliorie. Per esempio, in Europa il volume massimo delle cuffie è limitato, mentre fuori dal continente potrete aumentare il limite. Inoltre, cambiando regione nell'app Temi ne avrete di più e ci saranno anche più opzioni di personalizzazione del font della MIUI.

Come cambiare la regione del vostro smartphone

Cambia l'icona della batteria

Dopo esserci concentrati sui trucchi per privacy e sicurezza, parliamo adesso di personalizzazione nella MIUI 12. La UI permette un certo grado di libertà sugli smartphone Xiaomi, a partire dalla possibilità di cambiare il formato dell'icona della batteria nella barra di stato. Se volete cambiarlo, andate in “Impostazioni/Display/Centro di controllo e area delle notifiche/Indicatore batteria“. Potete scegliere fra la sola icona della batteria, l'icona con dentro la percentuale e l'icona con a fianco la percentuale.

Cambia l'orologio nella lock screen

Un'altra personalizzazione offerta dalla MIUI 12 è il cambio dello stile di orologio che visualizziamo nella schermata di blocco. Oltre a scegliere in quale formato mostrarlo, è anche possibile affiancargli una scritta a propria scelta nella lock screen.

Come cambiare l’orologio e aggiungere scritte

Cambia i colori della UI della fotocamera

Per quanto riguarda la fotocamera nella MIUI 12, sapevate che potete cambiare i colori della interfaccia di scatto? Per farlo aprite l'app Fotocamera, cliccate in alto sulle tre linee, poi su “Impostazioni/Personalizza/Colori“. In questa schermata potete scegliere fra giallo, rosa salmone, lilla, celeste e verde marino. Non la più ampia scelta di sempre, ma è comunque qualcosa.

Cambia la forma delle icone

Di base nella MIUI 12 non è consentita la modifica la forma delle icone, ma in realtà è ufficialmente possibile con un trucchetto. Prima di tutto dovete abilitare le Opzioni Sviluppatore: per farlo, andate in “Impostazioni/Info sistema” e cliccate ripetutamente sulla voce “Versione MIUI” finché non l'avrete abilitata. Adesso andate in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore” e scorrete in basso fino alla voce “Forma delle icone“. Le opzioni fra cui scegliere sono Predefinita, Teardrop, Squircle e Rounded Rectangle.

Installa i Super Wallpaper

Introdotti proprio con la MIUI 12, gli utenti Xiaomi hanno particolarmente gradito i Super Wallpaper. Tuttavia, non molti modelli li supportano ufficialmente: ciò non significa, però, che non sia comunque possibile bypassare il blocco di Xiaomi. Questo grazie al porting di alcuni modder, grazie ai quali è possibile installarli su quasi tutti gli smartphone, Xiaomi e non.

Come installare i Super Wallpaper di Xiaomi su qualsiasi smartphone Android

Installa temi di terze parti

Continuiamo con i trucchi della MIUI 12 e non può mancare la piattaforma dei Temi, nella quale si trovano sia i temi ufficiali di Xiaomi e della sua community. Ma sappiate che, oltre a questi, ce ne sono moltissimi altri che potete trovare su internet facendo una ricerca su Google. Tecnicamente l'app Temi non consente l'installazione di temi di terze parti, ma potete installarli lo stesso.

Per farlo, scaricate l'app Theme Editor For MIUI. Una volta installata, avviatela e cliccate su “Browse” per selezionare il file MTZ del tema che volete applicare. Cliccate “Start“, poi “Next“ ed infine “Finish” e confermate con “Install“: a questo punto, troverete il tema all'interno dell'app Temi. Per applicarlo correttamente, fra i due selezionate quello con la scritta “Apply me“.

Come installare centinaia di temi con MIUI Themez

Trasforma il tuo Xiaomi in OnePlus con il tema OxygenOS

Trasforma il tuo Xiaomi in iPhone con il tema iOS 14

