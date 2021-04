A distanza di alcune settimane dalle precedenti indiscrezioni si ritorna a parlare degli smartphone pieghevoli di OPPO e vivo, questa volta con alcune novità in merito al futuro di questi dispositivi. Riusciranno i due giganti cinesi a tenere testa a Xiaomi e al suo Mi MIX Fold?

Gli smartphone pieghevoli di OPPO e vivo protagonisti di un nuovo report

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, di recente Xiaomi ha lasciato tutti di stucco presentando a sorpresa il nuovo flagship della gamma MIX. Non solo c'è stato un gradevole ritorno della serie, ma si tratta anche del primo pieghevole del brand cinese, lanciato sul mercato come Xiaomi Mi MIX Fold. Ovviamente è impensabile non pensare ad una risposta da parte delle varie compagnia rivali e infatti ecco che il leaker DigitalChatStation ci aggiorna con le ultime novità in merito agli smartphone pieghevoli di OPPO e vivo.

I due brand sono legati da un filo chiamato BBK e non stupisce di certo che il destino dei rispettivi foldable sia in qualche modo collegato. Comunque, bando alle ciance, il noto insider riporta che i due flagship pieghevoli sono molto vicini alla produzione di massa. Insomma, con queste tempistiche è probabile che il lancio possa avere luogo prima della fine dell'anno, quindi verso le ultime battute del 2021. Non ci sono certezze, ma potrebbe essere una scelta plausibile per mostrare i muscoli: in fondo, OPPO non è di certo nuova a device sperimentali (basti pensare al bellissimo modello X 2021) e lo stesso vale per vivo (con la serie APEX).

Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli di OPPO e vivo, in entrambi i casi dovrebbe trattarsi di pannelli richiudibili verso l'interno (proprio come Mi MIX Fold). Inoltre la soluzione OPPO potrebbe avere due incarnazioni, da 7″ e da 8″. Per vivo si parla di un modello da 8″ caratterizzato da un refresh rate elevato (ma non meglio specificato).

