EcoFlow RIVER 2, la power station portatile economica e amica dell’ambiente

Che sia per far fronte ad un blackout improvviso o per supportare le attività all'aperto, fornendo energia nei momenti in cui più se ne ha bisogno, munirsi di una power station portatile è sempre una buona idea. E chi lo ha detto che per portarsi a casa un prodotto sicuro ed affidabile, e possibilmente ecocompatibile, sia necessario spendere un mucchio di soldi? EcoFlow RIVER 2 è l'eccezione a questa regola: un generatore portatile potente, affidabile ed accessibile! Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Vi presentiamo RIVER 2, la power station portatile economica ed affidabile

Prima di procedere, ci sembra opportuno introdurre brevemente EcoFlow, così da capire la realtà che si cela dietro questi prodotti innovativi. Stiamo parlando di un'azienda specializzata nella produzione e nella fornitura di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili, che opera con un solo obiettivo: rivoluzionare il modo in cui il mondo accede e utilizza l'energia, proponendo soluzioni che siano anzitutto innovative, creative e rispettose dell'ambiente.

La gamma RIVER 2 riflette in pieno l'impegno di EcoFlow nell'offrire soluzioni innovative e accessibili, soprattutto in uno scenario come quello attuale, segnato da una profonda crisi energetica. La gamma comprende, infatti, tre diversi modelli di power station portatili economici con capacità inferiore a 1 kWh, pensati per offrire energia in casi di emergenza (come blackout improvvisi) o per supportare le attività outdoor, come il campeggio.

RIVER 2, 2 Max e 2 Pro sono dotati di batterie LiFePO4 di ultima generazione e di lunga durata, che assicurano sicurezza e affidabilità di utilizzo per quasi dieci anni. Queste batteria supportano temperature estreme, rendendo i power station portatili utilizzabili anche in condizioni meteo avverse.

Grazie alla tecnologia X-Stream proprietaria, poi, l'intera serie può ricaricarsi cinque volte più velocemente rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato, con tempi di ricarica che vanno dai sessanta ai settanta minuti per un ciclo completo. In alternativa, essendo dotati di un ingresso solare di 220 W, RIVER 2, 2 Max e 2 Pro possono anche essere ricaricati utilizzando i pannelli solari portatili di EcoFlow.

Innovazione e affidabilità a prezzi più accessibili. La serie RIVER 2, infatti, è molto più economica rispetto a modelli precedenti e ad altri prodotti simili in commercio, con fasce di prezzo comprese tra 299€ per RIVER 2 e 799€ per il modello Pro più performante da 800 Wh.

L'accessibilità la si nota soprattutto a lungo termine: la velocità di ricarica e la lunga durata di questi power station portatili, infatti, eliminano la necessità di sostituire regolarmente il prodotto. Ciò contribuisce a rendere la gamma RIVER 2 la più economica sul mercato nel settore dei generatori portatili con capacità inferiore a 1 kWh.

RIVER 2 – Disponibilità e prezzi

EcoFlow RIVER 2, RIVER 2 Max e RIVER 2 Pro saranno disponibili a partire dal 9 novembre 2022 sul sito ufficiale del brand e su Amazon con prezzi a partire da 299€. Inoltre, per i primi 100 ordini di RIVER 2 effettuati ogni giorno su Amazon tra il 9 e l’11 novembre, si riceverà una luce da campeggio in omaggio (valido solo per il modello RIVER 2).

Articolo sponsorizzato.

