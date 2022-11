Samsung Galaxy A54 potrebbe arrivare senza caricabatterie in confezione

Samsung Galaxy A54 è appena apparso nel database dell'ente di certificazione cinese 3C, lasciando emergere alcuni dettagli molto interessanti e suggerendo una finestra di lancio. Andiamo più nel dettaglio.

Tutti i nuovi dettagli su Samsung Galaxy A54

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy A54. Lo smartphone, infatti, è di recente apparso nel database dell'ente certificativo 3C, non solo lasciando trapelare alcuni dettagli, ma anche suggerendo un lancio imminente – almeno in Cina.

Dal momento in cui gli smartphone della serie sono stati sempre rilasciati due mesi dopo la comparsa nel database 3C e considerando che adesso ci troviamo a Novembre, è probabile che lo smartphone venga reso ufficiale a gennaio del prossimo anno.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, dai documenti ufficiali emerge che questo sarà un dispositivo abilitato al 5G e che supporterà la ricarica rapida a 25 W. Un dettaglio molto interessante riguarda la sua confezione: sembra, infatti, che sia priva di caricabatterie, ed è dunque probabile che Samsung Galaxy A54 venga spedito senza caricatore nella scatola.

Per il resto, non si sa molto sul prossimo smartphone. Di recente si è parlato della possibilità che il dispositivo possa essere dotato di un nuovo sensore da 50 MP, rispetto all'obiettivo da 64 MP presente sull'attuale Samsung Galaxy A53, ma non è arrivata ancora una conferma ufficiale.

Siamo certi di saperne di più nelle prossime settimane.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il