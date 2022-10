Samsung Galaxy A54: un passo indietro rispetto al suo predecessore?

Manca ancora un po' di tempo al lancio di Samsung Galaxy A54, ma le prime indiscrezioni a riguardo iniziano già a circolare. Questa volta si è parlato del comparto fotografico, e più nello specifico del sensore principale che lo smartphone potrebbe utilizzare.

Samsung Galaxy A54 potrebbe utilizzare un sensore da 50 MP

Stando a quanto riferito dalla fonte, Samsung Galaxy A54 implementerà un nuovo sensore da 50 MP, che almeno sulla carta può sembrare meno performante dell'obiettivo da 64 MP presente sull'attuale Samsung Galaxy A53. Purtroppo, non ci sono dettagli su questo presunto nuovo sensore, ma meno megapixel non è automaticamente sinonimo di scarsa qualità, anzi.

Secondo alcuni, il prossimo smartphone della serie A potrebbe utilizzare lo stesso sensore da 50 MP di Samsung Galaxy S22, o comunque un altro sensore di fascia alta. Il passaggio ad un sensore da 50 MP, in altre parole, potrebbe implicare un aggiornamento in chiave positiva.

Anche Samsung Galaxy A14 sembra aver subito un downgrade rispetto al suo predecessore. Si dice, infatti, che il comparto fotografico dello smartphone possa includere tre sensori, uno in meno rispetto al modello precedente. Proprio come per il Samsung Galaxy A54, tuttavia, non è detto che meno sensori implichi automaticamente un calo delle prestazioni rispetto al modello precedente: il produttore, infatti, potrebbe aver optato per meno obiettivi, ma di qualità superiore.

Resta da vedere se sarà effettivamente così, e se Samsung Galaxy A54 presenterà delle modifiche anche dal punto di vista del design e delle specifiche tecniche.

