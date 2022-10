Realme cambia nome del prossimo GT Neo e pianifica il lancio

Nuovi dettagli spuntano in merito alla serie Realme GT Neo. Infatti, dopo che per settimane abbiamo parlato di Neo 4, sembra che in realtà ci ritroveremo davanti Realme GT Neo 5, di cui apprendiamo anche il possibile periodo d'uscita.

Realme GT Neo 5, quando arriva e i motivi del cambio di nome

Come veniamo a sapere del cambio di nome del prossimo top-mid range di Realme? A parlarne è Digital Chat Station, che parlando di un discorso più ampio, ci parla anche del GT Neo 5 e dunque non più del Neo 4 utilizzato fino ad ora. Ma perché questa scelta? Come accade spesso in casa OPPO e vivo, con annessi sub-brand, è tutto frutto della scaramanzia tutta cinese, che in questo caso è caduta sulla nota “tetrafobia“, la paura del numero 4, che in cinese si pronuncia in maniera molto similare al carattere di morte.

Fatta questa premessa, il leaker si sbilancia anche in merito all'uscita di questo smartphone, parlando di un periodo successivo al Festival di Primavera, quindi nel Q1 2023. Immaginiamo dunque che il mese di febbraio potrebbe essere quello più indicato e l'attesa per questo smartphone è sicuramente alta, visto che potrebbe ritrovarsi un SoC top gamma a bordo e ottime qualità in termini di ricarica.

Nel frattempo, potete capire come Realme lavora sulla serie GT Neo con la nostra recensione sulla versione Neo 3, che ben ci ha impressionato.

