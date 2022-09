Le caratteristiche di un misterioso mid-range emergono online: Realme GT Neo 4, sei tu?

Nonostante Realme GT Neo 3 sia arrivato in Europa solo di recente, si sente già parlare del suo successore. Ora, una nuova serie di indiscrezioni sembra svelare alcune caratteristiche chiave del presunto GT Neo 4. Ecco tutti i dettagli.

Queste potrebbero essere le prime caratteristiche di Realme GT Neo 4

Una nuova serie di indiscrezioni rivela alcune caratteristiche chiave di un misterioso mid-range. La fonte non ha specificato quale sia lo smartphone in questione, ma nei commenti si legge ripetutamente un nome: quello di Realme GT Neo 4. In questo caso, ci sono delle probabilità che il prossimo dispositivo del brand sia dotato di uno schermo con bordi curvi e una risoluzione di 1.5K, la stessa offerta da Redmi K50 Ultra. A tal proposito, si è già detto che l'intero gruppo OPPO (di cui fanno parte anche OnePlus e Realme, appunto) potrebbe in futuro adottare una stessa tecnologia di visualizzazione di Redmi K50 Ultra, e Realme GT Neo 4 potrebbe rientrare in quegli smartphone.

Oltre ciò, secondo la fonte il dispositivo sarà alimentato da un chipset Dimensity della serie 8 a 4nm. Dal momento in cui Dimensity 8000 e 8100 sono tecnologie a 5 nm, è dunque probabile che lo smartphone integrerà un nuovo processore che non è stato ancora annunciato e che potrebbe debuttare a breve. Infine, potrebbe esserci a bordo una batteria che supporterà la ricarica rapida da 100W.

Ora, non sappiamo se lo smartphone in questione sia effettivamente Realme GT Neo 4 o se possa trattarsi di un altro modello. Intanto, Realme si sta preparando al lancio di GT Neo 3T in India.

