Huawei Pura 80 Ultra ufficiale Global: è il Camera Phone unico nel suo genere

A distanza di poche settimane dall’uscita in Cina, ecco che Huawei Pura 80 Ultra fa capolino anche in versione Global. Il Camera Phone – dotato di un comparto unico nel suo genere – arriva in compagnia del modello base e del fratello Pro: ecco tutte le novità delle varianti internazionali!

Huawei Pura 80, 80 Pro e 80 Ultra arrivano in versione Global: tutti i dettagli su specifiche e uscita

Crediti: Huawei

La serie Huawei Pura 80 in versione Global non presenta grandi differenze rispetto ai modelli cinesi (lanciati a giugno): la batteria scende a 5.710 mAh per tutti i dispositivi mentre lato connettività il 5G viene tagliato in favore del solo standard 4G/LTE. Infine manca la connessione satellitare, che in Cina è presente per tutti i telefoni.

Il resto delle caratteristiche rimane invariato, compreso il nuovo modulo fotografico della versione Ultra, una novità assoluta nel panorama dei Camera Phone.

Huawei Pura 80 Ultra Global

Crediti: Huawei

Il design di Huawei Pura 80 Ultra e dell’intera serie è basato su quello della gamma Pura 70, con un modulo fotografico triangolare con angoli arrotondati. Elegantissimo e dotato di uno schermo di tutto rispetto (6,8″) non mancano la resistenza IP69 contro polvere e acqua, la ricarica wireless ed una fotocamera XMAGE di alto livello.

Per la prima volta a bordo di uno smartphone troviamo un teleobiettivo variabile composto da un singolo modulo con due lenti: all’interno trova spazio un prisma con un meccanismo mobile che consente di passare da una lente all’altra all’occorrenza, con uno zoom ottico 3.7X oppure 9.4X senza perdite di dettaglio.

Il resto del comparto comprende un sensore principale SmartSens SC5A0CS da 1″ con apertura variabile e matrice colori RYYB (migliora la raccolta della luce e la qualità delle immagini), un ultra-grandangolare ed un sensore multispettrale per migliorare la qualità fedeltà cromatica.

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche.

Dimensioni e peso – 163 x 76,1 x 8,3 mm per 233,5 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.848 x 1.276 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020 a 7 nm SMIC (non specificato)

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.170 mAh con ricarica da 100W e wireless 80W

Fotocamera da 50 + 50 + 12.5 + 40 MP con teleobiettivo variabile tramite prisma con meccanismo mobile sensore principale 1″, RYYB, OIS, apertura variabile f/1.6-4.0 teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/2.4) con zoom ottico 3.7X e digitale 100X teleobiettivo periscopico da 12.5 MP (f/3.6) con zoom ottico 9.4X e digitale 100X ultra-wide da 40 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

sistema operativo Android con EMUI 15.0

Huawei Pura 80 Pro Global

Crediti: Huawei

Dimensioni e peso – 163 x 76,1 x 8,3 mm per 219 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved OLED da 6,8″ 1.5K+ (2.848 x 1.276 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020 a 7 nm SMIC (non specificato)

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,5 GHz Taishan V121 3 x 2,15 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

12 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.170 mAh con ricarica da 100W e wireless 80W

Fotocamera da 50 + 48 + 40 MP sensore principale 1″, RYYB, OIS, apertura variabile f/1.6-4.0 teleobiettivo periscopico da 48 MP (f/2.1) con OIS, macro, zoom ottico 4X e digitale 100X ultra-wide da 40 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

sistema operativo Android con EMUI 15.0

Huawei Pura 80 Global

Crediti: Huawei

Dimensioni e peso – 157,7 x 74,5 x 8,2 mm per 211 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Flat OLED da 6,6″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate LTPO a 120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 1.440 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Kunlun Glass 2

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC HiSilicon Kirin 9020A a 7 nm SMIC (non specificato)

CPU octa-core con tecnologia Hyperthreading (12 thread) 1 x 2,4 GHz Taishan V121 3 x 2,0 GHz Taishan V121 4 x 1,6 GHz Taishan Little (basato su ARM Cortex-A510)

GPU Maleoon 920 (840 MHz)

12 GB di RAM LPDDR5X

256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 5.170 mAh con ricarica da 66W e wireless 50W

Fotocamera da 50 + 12 + 13 MP sensore principale RYYB, OIS, apertura variabile f/1.4-4.0 teleobiettivo periscopico da 12 MP (f/3.4) con OIS, zoom ottico 5.5X e digitale 50X ultra-wide da 13 MP (f/2.2) sensore multispettrale da 1.5 MP

Selfie camera ultra-wide da 13 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

sistema operativo Android con EMUI 15.0

Prezzo e uscita Global

Al momento Huawei Pura 80, 80 Pro e 80 Ultra sono stati lanciati solo in alcuni mercati ma non ci sono ancora dettagli su prezzo e disponibilità in Europa. In merito all’Arabia Saudita, il modello Ultra viene proposto a circa 1.163€ al cambio attuale mentre la variante Pro costa intorno ai 912€ al cambio.

La famiglia Pura 70 è stata lanciata in Italia a partire da 999€, passando per 1.199€, fino a 1.499€ (rispettivamente per base, Pro e Ultra): restiamo in attesa di novità per il nostro paese e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.