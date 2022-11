Xiaomi sale nelle vendite in Italia, ma occhio a TCL e Transsion

Abbiamo parlato della situazione globale, di quella in Cina, ma quanto sta incidendo la crisi sulle vendite di smartphone in Europa e Italia? L'ultimo report pubblicato da Canalys disvela i numeri della nostra area geografica, dipingendo una situazione più positiva rispetto ad altre zone dove la crisi ha colpito in maniera più incisiva.

Ecco i numeri di vendite nel mercato degli smartphone per Italia ed Europa

Prendendo in esame il periodo che va da luglio a settembre, cioè il Q3 2022, si scopre che il podio è nuovamente capitanato da Samsung, che con una crescita del +13% ottiene il 34% del mercato nostrano. Ma la vera notizia riguarda Xiaomi, che è riuscita a raggiungere il secondo posto con una crescita del +5% e una quota di mercato del 26%. Questo a danno di Apple, che calando del -4% si deve accontentare del 13%, mentre va ancora peggio a OPPO, in calo del -30% e con in mano il 9%.

In tutto ciò, la vera sorpresa si chiama TCL, che grazie a una poderosa crescita del +93% entra in classifica top 5 col 6% del mercato italiano. Un risultato raggiunto grazie agli smartphone dalla serie TCL 40 a quella 10, in cui si trovano numerosi modelli mid-range attorno ai 100/200€.

Allargandoci all'intera Europa, sia occidentale che orientale, la situazione è bene o male la stessa che in Italia, soprattutto se ci si concentra al solo podio. Qua sono sempre Samsung, Xiaomi ed Apple a poter vantare le prime tre posizioni (29%, 23% e 19%), mentre cambiano le ultime due: al posto di OPPO c'è comunque la “figlia” Realme col +77%, mentre l'ultima posizione è occupata da Transsion con un'importante crescita del +1.297%.

Per chi non avesse mai sentito parlare di questo brand, Transsion è la casa madre dietro a marchi quali Infinix, Tecno e Itel, diffusi quasi unicamente in regioni quali Asia, Medio-Oriente e Africa ma adesso anche in Europa. Basti vedere il recente Infinix Hot 20 5G, lanciato per la prima volta con disponibilità all'acquisto anche in occidente. Per non parlare di Infinix Zero Ultra, il top di gamma dotato di specifiche monstre come schermo a 120 Hz, ricarica a 180W e fotocamera da 200 MP.

