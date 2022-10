Infinix Hot 20 è la nuova prospettiva dei mid-range 5G

Nel settore degli smartphone, senza dubbio quelli che spingono la categoria sono i mid-range, che esistono di tanti brand e soprattutto sono sempre più mossi da connettività 5G. E tra questi, c'è ora anche il nuovo Infinix Hot 20 5G, che dopo il successo in vari continenti e con modelli che generano curiosità, può rappresentare l'alternativa ai più noti del mercato europeo grazie alle specifiche tecniche dal grande rapporto qualità/prezzo.

Infinix Hot 20 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Design e display

Come si presenta, a livello stilistico, il nuovo Infinix? Abbiamo un design con conformazione Deco, cioè con bumper fotocamera rettangolare con due oblò a includere i sensori fotocamera. A contornare lo smartphone c'è poi un frame squadrato. Passando invece al display, abbiamo un ottimo pannello LCD Full HD+ da 6.6″ con un alto refresh rate a 120 Hz per poter giocare in maniera più fluida.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Passando a quelle che sono le specifiche della scheda tecnica, abbiamo un chipset Dimensity 810 5G, che viene combinato ad un comparto memorie da 4 GB RAM e 128 GB di storage. Inoltre, è possibile espandere la RAM fino a 3 GB aggiuntivi, per un totale di 7 GB. Passando oltre, abbiamo un'ampia batteria da 5.000 mAh che è possibile ricaricare a 18W.

E per il comparto fotocamera? Infinix Hot 20 trova un doppio sensore con il principale da 50 MP ottimizzato con la tecnologia Super Nightscape Camera. Sul davanti invece abbiamo un sensore da 8 MP racchiuso in un drop notch. Tra le altre specifiche troviamo NFC, OTG, reverse charging a 5W e sensore d'impronte laterale. Per il software abbiamo l'interfaccia XOS 10.6 basato su Android 12.

Infinix Hot 20 5G – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo Hot 20 5G arriva nel mercato Global nella sola configurazione 4/128 GB e, per la prima volta per noi, è possibile acquistarlo su AliExpress, dove con l'offerta lancio potete ottenerlo ad un prezzo davvero competitivo. Vi lasciamo il link all'acquisto qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

