Crisi degli smartphone in Cina: Apple si salva, ma occhio a Huawei

Oltre a computer, notebook e tablet, è la crisi degli smartphone quella che più sta facendo discutere, specialmente quando in paesi prolifici come la Cina i numeri di vendita sono ai minimi storici. Purtroppo per le aziende coinvolte, il trend negativo sta proseguendo anche nel corso del Q3 2022, un trimestre che ha duramente colpito praticamente tutto il settore tecnologico.

La crisi degli smartphone colpisce tutti in Cina, ma non le vendite di Apple

Se si guarda al mercato globale, le vendite di smartphone nel Q3 2022 sono continuate a calare in maniera pronunciata del -9%, confermando il periodo negativo che sta rappresentando quest'anno. Va ancora peggio alla Cina, che ha chiuso lo scorso trimestre con un -11% su scala annuale, con un totale di 70 milioni di smartphone spediti.

Analizzando i numeri delle principali aziende che operano in Cina, è sempre il duo vivo e OPPO a guidare la classifica dei produttori che vendono di più, seguite da una Honor che si è rapidamente conquistata il podio dopo la separazione da Huawei. Nonostante sia questo il trittico che guida la classifica delle vendite, tutte le aziende cinesi hanno registrato un calo a doppia cifra: -23% per vivo, -27% per OPPO, -16% per Honor e -17% per Xiaomi.

L'unica eccezione nella top 5 in Cina è paradossalmente Apple, che di tutti i produttori di smartphone è l'unica che nel 2022 sta mantenendo buoni livelli di vendita, registrando un sonoro +36% nel Q3 in Cina. Come confermano gli analisti, la crisi sta infatti colpendo in particolar modo le fasce più economiche, mentre il segmento premium è in crescita, laddove Apple è la società più quotata. Grazie al lancio della nuova serie iPhone 14, infatti, anche il Q4 2022 dovrebbe essere trainato soprattutto dalle vendite degli ultimi melafonini.

Ma è anche interessante notare che la categoria “Altri” è in crescita del +7%: fra questi troviamo anche Huawei, che seppur sia stata tagliata fuori dal mercato globale ha lanciato una serie Mate 50 apprezzata dai consumatori.

