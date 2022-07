Crisi in Cina: mai venduti così pochi smartphone in 10 anni

Avete presente quando vi abbiamo detto che la crisi degli smartphone sta segnando negativamente il mercato in questo 2022? Se finora ci eravamo concentrati sull'analizzare l'andamento in Europa, adesso anche la Cina ne sta risentendo. E si sa, quando è uno dei mercati più grandi e importanti al mondo a essere in crisi, significa che qualcosa non va a livello sistemico. Specialmente se si considera che il livello raggiunto in Cina negli ultimi mesi del 2022 non era stato toccato da molti anni.

Continua la crisi degli smartphone in Cina: le vendite peggiorano come non mai in 10 anni

A parlarcene è Counterpoint Research, noto team di analisti che a questo giro ci parlano di quanto siano calate le vendite di smartphone in Cina nel corso del Q2 2022. Confrontando questo periodo con lo stesso nel 2021 si può notare un calo del -14,2%, ma non solo: si registra anche un calo del -12,6% rispetto al secondo trimestre del 2020, anno a dir poco sfortunato per l'economia globale. Un livello mai così basso sin dal 2012, quando iPhone 5 stava debuttando sul mercato e quando le vendite di smartphone in Cina non erano ancora decollate.

Inutile dire che le motivazioni sono le medesime che abbiamo già discusso in precedenza: lockdown e politica Zero Covid in Cina, crisi dei semiconduttori e conflitto fra Russia e Ucraina, per un'inflazione che galoppa un po' in tutto il mondo, Cina compresa. Come fa presente l'analista Ivan Lam, “l'economia cinese è cresciuta dello 0,4% nel secondo trimestre del 2022, inferiore alle aspettative dello 0,8%-1%“.

Ma come sta andando ai vari produttori di smartphone in Cina? Se si guarda al Q2 2022, il podio è guidato dal trio vivo, Honor e OPPO, rispettivamente al 19,8%, 18,3% e 17,9% del mercato nazionale. In classifica troviamo poi Apple (15,5%), Xiaomi (14,9%), Huawei (6,9%) e Realme (2,4%). Ed è interessante notare come le uniche aziende in crescita siano Honor, che da quando è “rinata” è rapidamente salita in Cina, e Apple, che sta investendo tantissimo per continuare a consolidarsi nella nazione e che in generale sta accusando meno degli altri la crisi tech.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il