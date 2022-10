L’inverno sta arrivando: lo scaldapiedi elettrico di Xiaomi vi salverà dal gelo

Anche se il gelo non ha ancora preso piede completamente l'inverno sta arrivando e di certo nel corso delle prossime settimane assisteremo ad un abbassamento delle temperature. Fatevi trovate pronti per il gelo con l'ennesimo – ed utilissimo – gadget di Xiaomi YouPin: un nuovo scaldapiedi elettrico dal prezzo accessibile grazie a quest'offerta targata AliExpress!

Xiaomi YouPin: il nuovo scaldapiedi elettrico è morbido, caldo e costa poco

Disponibile in tre colorazioni gradevoli e delicate, il nuovo scaldapiedi elettrico da Xiaomi YouPin è molto diverso dalla versione in grafene vista qualche tempo fa. In questo caso, infatti, ci troviamo alle prese con un modello più economico, caratterizzato da un corpo morbido ed avvolgente (per un riscaldamento a 360°). Il dispositivo offre una temperatura fino a 45°C ed è dotato di una batteria capiente, da 5.000 mAh.

Il nuovo scaldapiedi elettrico di Xiaomi YouPin, una soluzione morbida ed economica, debutta in offerta su AliExpress ad un prezzo davvero niente male. Tutti pronti ad affrontare l'inverno al meglio? Allora qui sotto trovate il link alla pagina del prodotto.

