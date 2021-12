Mai più piedi gelati con questo gadget di Xiaomi YouPin

Il mese di dicembre non è solo caccia ai regali di Natale e alle migliori occasioni per risparmiare: in questo periodo arriva il gelo (stavolta per davvero) ed è qui che le cose si complicano per noi freddolosi. Ma niente paura, perché ancora una volta Xiaomi YouPin ha tirato fuori dal cilindro il prodotto perfetto: un pratico scaldapiedi elettrico in grafene, già in offerta con codice sconto!

Xiaomi YouPin presenta lo scaldapiedi elettrico in grafene Bear, perfetto per l'inverno

Lanciato tramite la piattaforma Xiaomi YouPin, lo scaldapiedi elettrico Bear arriva con tecnologia al grafene: ciò si traduce in un riscaldamento rapido ed uniforme, utile per “sopravvivere” al gelo dell'inverno. Il dispositivo è dotato di quattro livelli di potenza e può essere utilizzato sia in orizzontale (quindi come uno scaldapiedi) che in verticale: all'occorrenza diventa una pratica stufetta!





Lo scaldapiedi elettrico in grafene di Xiaomi YouPin – a marchio Bear – ha debuttato non solo sulla piattaforma di crowdfunding cinese ma anche su AliExpress, in offerta con un codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

