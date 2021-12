A Natale regala stampe 3D con le mega offerte Anycubic

Le festività natalizie sono un'occasione non solo per stare in famiglia e dedicarsi ai propri hobby, ma anche per acquistare prodotti interessanti in offerta. Questo è il caso delle stampanti 3D Anycubic, che sono ora in offerta in bundle sullo store ufficiale del brand a prezzi molto interessanti.

Natale Anycubic: tutte le stampanti 3D in offerta con bundle

L'offerta di Natale di Anycubic è sicuramente molto ampia e corrisponde un po' a tutte le esigenze di utilizzo delle stampanti 3D. Si parte con il bundle per la Anycubic Vyper, un modello FDM ad un prezzo molto accessibile che si avvale di auto-calibrazione e auto-livellamento per un lavoro più rapido tramite un solo tasto, oltre ad avere un'area di stampa molto ampia. Il bundle proposto per Natale vi porta in 2 kg di filamento PLA e 3 modelli gratuiti STL.

Per chi cerca invece un modello più avanzato, Anycubic Photon Mono X è ciò che può fare al caso vostro. Una stampa molto precisa, realizzata con resina, che permette di ottenere lavori molto pregiati. Il bundle natalizio per questo modello comprende l'asciugatore Wash & Cure Plus e sempre 3 modelli STL in regalo.

Infine, per chi cerca una stampante 3D ad alta risoluzione, il bundle di Natale con Anycubic Mono 4K è sicuramente l'ideale, visto anche il suo ottimo prezzo. Con una risoluzione 4K ed un'ampia area di stampa, può fare al caso di chi stampa ed è alle prime armi. Nel pack è incluso anche l'asciugatore di ultima generazione Wash & Clean 2.0, oltre ai sempre utili modelli STL in omaggio.

Il periodo promozionale di Natale Anycubic sono validi fino al prossimo 27 dicembre 2021 e nella pagina dedicata potete trovare una vasta scelta di stampanti 3D in offerta con bundle, quindi è un'occasione da non perdere assolutamente se volete regalarvene o regalarne una. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

