Huawei Mate 50 Pro ufficiale in Europa: prezzi e dettagli del super flagship

A distanza di alcune settimane dal debutto in Cina, come preventivato dai leak dei giorni scorsi ecco che Huawei Mate 50 Pro diventa Global ed è ufficiale in Europa: l'azienda asiatica ha alzato il sipario sul nuovo flagship, svelandone anche il prezzo di vendita per noi occidentali.

Huawei Mate 50 Pro Global arriva in Europa con una fotocamera top e la tecnologia XMAGE

Huawei non ha ancora confermato i mercati che riceveranno il top di gamma, ma si è limitata ad annunciare i dettagli più importanti. Huawei Mate 50 Pro arriva in Europa in versione Global nelle colorazioni Silver e Black, al prezzo di 1.299€ per la versione da 8/256 GB.

È presenta anche4 una variante Leather Orange con 8/512 GB di memorie, in questo caso a 1.399€. La stessa azienda ha confermato che non ci sono piani per gli altri modelli della serie (Mate 50 standard, 50E e 50 RS).

Quali sono le differenze tra il modello China e quello Global?

Ovviamente, vista l'attuale situazione, sono presenti alcune differenze tra Huawei Mate 50 Pro Global e quello lanciato in Cina. Di seguito trovate spiegato che cosa cambia tra i due smartphone.

Manca la connessione satellitare di cui si è parlato tanto per il modello cinese;

il software è la EMUI 13 mentre in patria abbiamo HarmonyOS 3.0;

non è presente il 5G ma la sola connettività LTE.

Tutte le caratteristiche

Il resto delle caratteristiche di Huawei Mate 50 Pro Global resta invariato: abbiamo quindi un processore Snapdragon 8+ Gen 1, un display OLED da 6.74″ LTPO 1.5K 120 Hz con un vetro protettivo Kunlun Glass, una batteria da 4.700 mAh con ricarica da 66W ed il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Non mancano l'impermeabilità di tipo IP68, il doppio GPS , l'NFC ed il riconoscimento facciale 3D. Ovviamente la chicca è sempre il comparto fotografico, supportato dall'imaging proprietario XMAGE e dalla NPU HiSilicon: parliamo di un triplo modulo da 50 + 13 + 64 MP con grandangolo, OIS, teleobiettivo a periscopio con zoom digitale 200X ed apertura variabile.

Voglia di scoprire tutti i segreti della serie Mate 50? Allora non perdete il nostro approfondimento dedicato!

