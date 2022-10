Aggiungi i sottotitoli ai tuoi video in pochi click con Wondershare Filmora

Quante volte, per chi è un content creator, è importante interfacciarsi con un pubblico più ampio e internazionale. E quindi, se si realizzano video nella lingua madre, come arrivare ad utenti che non parlano la stessa lingua. Ovviamente, aggiungere sottotitoli ai nostri video è la soluzione oppure, con la crescita dei video sui social, convertire le parole pronunciate in testo è sicuramente importante. Ma come fare? Grazie a Wondershare Filmora, tutto questo è assolutamente semplice.

Come inserire sottotitoli in un video e convertire parole in testo con Wondershare Filmora

Come funziona, dunque, per poter inserire sottotitoli o fare lo speech-to-text per i nostri video? La premessa è che si creano video con sottotitoli per poter arrivare e rendere il contenuto più accessibile ai propri utenti ma anche per chi li realizza dovrebbe essere un processo abbastanza semplice. Per questo, esistono una serie di programmi molto apprezzabili per inserire sottotitoli ai video ma ce n’è uno in particolare che lo rende ancora più semplice. Stiamo parlando appunto del video editor Filmora, software della famiglia Wondershare che ci permette non solo di portare i sottotitoli ai video, ma anche di rendere le parole testo o viceversa, rendere il testo a parole a voce. Insomma, grazie ad un solo programma è possibile montare i propri video e renderli più completi con testo e sottotitoli.

Come aggiungere sottotitoli con Filmora

Il procedimento per aggiungere sottotitoli può essere fatto in più modi e tutti semplici e vicini alle esigenze del content creator. Ovviamente, per rendere tutto più veloce, è possibile inserire nel file video un file SRT e, una volta inserito, è possibile modificare il testo, ma anche rimuovere, aggiungere o unire più strisce di testo di questi sottotitoli. In più, è possibile anche cambiare lo stile degli stessi a nostro piacimento, essendo presente un sistema di modifica molto avanzato.

Se però necessitiamo di creare un testo ad hoc con sottotitoli, magari per una lezione o perché magari un file SRT può risultare pre-impostato, possiamo inserire manualmente il testo che più ci serve. Dall’editor infatti, è possibile cliccare sulla funzione T+ e da lì iniziare a scrivere, modificare, inserire lo stile preferito e spostare a piacimento il testo. Possiamo addirittura renderlo animato con ben 80 preset molto caratteristici, ma anche inserire degli effetti specifici al fine di renderlo quanto più originale e pertinente possibile.

Come convertire il testo in parole e viceversa

Abbiamo parlato di inserire sottotitoli o di scriverli, ma se ci servisse che ciò che viene detto nel nostro video sia riportato sotto forma di testo? Tra i vari programmi per aggiungere testi a video, con Filmora anche questo è assolutamente possibile e soprattutto molto facile. Infatti, nella barra degli strumenti dell’editor, è possibile cliccare sia sulla funzione speech-to-text, sia sulla funzione text-to-speech. Detto in parole povere, è possibile sia creare del testo, sia creare delle parole a voce dal testo che inseriamo.

Così come per i sottotitoli inoltre, è possibile modificare e ottimizzare a piacimento il testo ma, la comodità della funzione speech-to-text è dettata dal fatto che viene riconosciuto automaticamente il discorso nel video e viene reso in testo, questo grazie ad un avanzatissimo algoritmo che rende molto fedele la trascrizione. E, cosa non meno importante, è possibile renderli dei sottotitoli tradotti grazie al supporto per ben 16 lingue. Insomma, rendere internazionali i propri contenuti è diventato un vero gioco da ragazzi e farlo con un solo clic lo rende effettivamente adatto anche ai principianti e non solo agli esperti del settore.

Come ottenere Wondershare Filmora

Ma come possiamo ottenere il software Filmora? Come tutti i programmi dell’ecosistema Wondershare, possiamo acquistarlo sullo store ufficiale. Per conoscere un po’ l’applicazione, è possibile affidarsi alla versione di prova, presente per Windows, MacOS e nella versione GO per Android e iOS. Una volta provato, potete acquistare la versione completa e soprattutto a vita ad un ottimo prezzo di 79.99€.

