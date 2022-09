Come funziona la comunicazione satellitare di Huawei Mate 50: lo spiega il Product Manager

Huawei Mate 50 ha inaugurato una nuova era: quella della comunicazione satellitare, che arriva in nostro soccorso soprattutto nelle situazioni di emergenza, quando ci si ritrova senza segnale ma si ha comunque il bisogno di comunicare con i servizi SOS o con i parenti. Ma come funziona la nuova tecnologia sugli smartphone Huawei?

Ecco come funziona la comunicazione satellitare di Huawei Mate 50

I nuovi smartphone del colosso cinese supportano un tipo di comunicazione satellitare unilaterale: questa funzione permette di inviare messaggi di emergenza tramite connessione diretta ai satelliti Beidou, includendo anche le coordinate precise della propria posizione geografica. Si limita, dunque, solo all'invio di messaggi di testo, e non permette la ricezione.

Anche i nuovi iPhone 14 supportano la comunicazione satellitare, ma di tipo bidirezionale. Ciò significa che è possibile sia inviare che ricevere comunicazioni sfruttando questa tecnologia, puntando lo smartphone verso il cielo. Al momento, tuttavia, questa tecnologia è limitata a chiamate e SMS di emergenza, ma in futuro dovrebbe diventare possibile anche condividere la propria posizione con amici e parenti.

Ora, dal momento in cui Huawei Mate 50 offre solo un tipo di comunicazione satellitare unidirezionale, in che modo si può essere certi che il messaggio così inviato è stato correttamente ricevuto? A dare una risposta a questa domanda è Bruce Lee, Product Manager di Huawei Technologies, con tanto di screenshot a supporto della propria spiegazione.

In realtà, è tutto molto semplice e pratico. Basta prestare attenzione a una serie di dettagli che verranno mostrati nella stessa schermata dei messaggi. Se il messaggio inviato sfruttando la comunicazione satellitare è stato inviato correttamente, verrà mostrato il seguente avviso: è stato inviato un messaggio al satellite ed è stata confermata la ricevuta dal satellite. In caso contrario, l'avviso spiegherà che il satellite non ha confermato la ricevuta, per cui l'invio del messaggio non è andato a buon fine.

Siete curiosi di scoprire nel dettaglio cos'è e come funziona la comunicazione satellitare su smartphone? Date un'occhiata al nostro articolo dedicato!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il